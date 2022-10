El carril ciclopeatonal de Estella ya tiene farolas en su tramo con la barriada El Pimiento

El PP de Jerez aplaude "los compromisos cumplidos del Gobierno de Juanma Moreno" tras la colocación de farolas fotovoltaicas para la iluminación del carril ciclopeatonal entre la barriada de El Pimiento y la segunda entrada de Estella.

Desde el PP han puesto de manifiesto que, "tras dos años en los que el PSOE de Mamen Sánchez ha estado mareando esta inversión para al final desentenderse por completo, ha sido la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, la que ha comprometido la colocación de farolas fotovoltaicas, corriendo la Junta de Andalucía con toda la inversión".

El alcalde de Estella, Ricardo Sánchez, ha agradecido "al Gobierno de Juanma Moreno su compromiso con la zona rural no sólo con este proyecto importante reclamado durante años por la Plataforma A-2003, son con la limpieza del arroyo de esta pedanía así como la financiación de las ELAs o el ingreso directo de la Patrica".

Asimismo, la presidenta local del PP, María José García-Pelayo, ha destacado que "mientras gobiernos del PP como el de Juanma Moreno invierten en los ciudadanos, se preocupan por los problemas de los ciudadanos y atiende con inversiones y proyectos en una mejor calidad de vida de los jerezanos, el Gobierno del PSOE cada día hace que los ciudadanos vivamos peor".

“Mientras Jerez recibe inversiones, como la de este carril ciclopeatonal, el Gobierno de Sánchez va a volver a ponernos peajes en 2024”, ha señalado García-Pelayo, quien asegura que "los jerezanos ya no pueden pagar más". “Cómo puede estar pensando el PSOE en poner más pagos a los jerezanos cuando los jerezanos ya no pueden pagar más luz ni más gas, cuando los jerezanos no pueden coger el coche por el precio de la gasolina, cuando ya el propio Gobierno nos aconseja que nos tapemos con mantas y edredones porque no vamos a poder poner la calefacción”, subraya Pelayo.