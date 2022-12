El PP apoya la continuidad del descuento de 20 céntimos al echar gasolina tal y como está

"Las 54 estaciones de servicio de Jerez y las 273 de la provincia viven con la incertidumbre de si el Gobierno de España mantendrá o no los 20 céntimos de descuento para todos los conductores como hasta ahora, si lo eliminará o si lo dejará sólo para determinados conductores. Unas dudas que también tienen los jerezanos que no saben si el 1 de enero podrán seguir contando con esta bonificación o no. Una situación que puede provocar el colapso de las gasolineras los últimos días del año", apuntan desde el PP.

Ante esta situación, la presidenta local del PP, María José García-Pelayo, junto a los concejales Jaime Espinar e Ignacio Martínez, ha mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio, presidida por Francisco Aguilar, reunión para evaluar las medidas adoptadas hasta la fecha.

Ante la incertidumbre generada por el Gobierno de España, García-Pelayo ha mostrado su respaldo "a que se mantenga, después del 1 de enero, el descuento de 20 céntimos por litro de combustible tal y como está ahora mismo ya que eliminarlo sería un palo para las clases medias que son la gran mayoría de nuestra sociedad. Un descuento que supone un pequeño respiro para el bolsillo de muchas familias y autónomos ante la negativa del Gobierno a rebajar el IVA".

"Con la subida de los precios tan desorbitada, aunque ahora haya descendido un poco hasta los términos del pasado mes de abril, y la crisis económica, hay estaciones de servicio que no han recuperado más que un 70 al 90% de las ventas de antes de la pandemia, cifra que ya suponía un 40% que la facturación de hace unos años", explican los populares.

Ante esta situación, García-Pelayo ha subrayado la "necesidad de que el Gobierno de España apoye a las estaciones de servicio pagándoles en tiempo el dinero que adelantan las gasolineras al Estado con el descuento de 20 céntimos y que, en la práctica, está convirtiendo a las gasolineras en financiadores de la administración".

"Se da la paradoja de que, cuando se aprobó la medida, Pedro Sánchez se comprometió a que pagaría, como máximo, el día 10 de cada mes a las estaciones de servicio todo ese dinero que adelantan pero, hasta la fecha, no está cumpliendo", concluye el PP.