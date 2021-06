El PP duda del contrato de una asistencia técnica para el Festival de Cine Etnográfico

El Partido Popular ha solicitado al gobierno municipal que le permita acceder al expediente de contratación de una adjudicación que realizó en agosto del año pasado para la asistencia técnica del primer Festival de Cine Etnográfico de Jerez, que se celebrará entre el 22 y 26 de julio.

En una comparecencia, el edil de la formación Jaime Espinar alertó de que esta contratación se ha realizado, según consta en el acuerdo de la junta local de gobierno donde se aprobó, a la empresa con sede en Málaga Uniley Fiscal SL. Esta ha sido contratada por un procedimiento menor donde se pidieron otras dos ofertas.

El edil advirtió de que “llama la atención” de que se contrate para una asistencia técnica para un evento de este tipo a firma “que se dedica a la asesoría inmobiliaria y fiscal”, tal y como consta en el Registro Mercantil. “¿Cómo ha dado el Ayuntamiento con esta empresa para que le asesore en un festival de cine etnográfico?, preguntó Espinar.

Por ello, anunció que ha presentado una solicitud para acceder al expediente de contratación y conocer a qué otras empresas se les pidió oferta. El certamen, que en esta primera edición incidirá en la relación entre el cine y el flamenco, se celebrará en el Teatro Villamarta, aunque también se harán proyecciones en otros espacios municipales como la Sala Compañía, los Claustros de Santo Domingo o La Atalaya.

Ahora bien, el concejal del PP expresó sus dudas por la contratación: “Es una empresa que no tiene página web, ni Facebook, ni Instagram y no he podido encontrar información sobre ella, lo único los datos del Registro Mercantil. ¿Cómo dio el gobierno de Mamen Sánchez con esta empresa?”.

Pero fue a más y el edil vinculó esta contratación con la del rediseño del Centro Tecnológico del Motor, que fue adjudicada a la empresa madrileña Akanz Partners. Para ello, señaló que ambas firmas coincidieron en un proceso de contratación en el Ayuntamiento de Torremolinos, donde Akanz fue la adjudicataria para que el municipio malagueño obtuviera una declaración como destino turístico amigable con las mujeres.

Espinar incidió en este proceso adjudicación ya que el Consistorio torremolinense pidió ofertas a estas dos sociedades así como a la firma Glowbox Innovation, que está dirigida por el consultor belga Philippe Lambert. Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Jerez también pidió a Lambert una propuesta de oferta económica para el Centro del Motor. Además, los responsables de Akanz Partners y el consultor mantienen vinculaciones que son visibles en sus perfiles de redes sociales así como en eventos desarrollados conjuntamente en los últimos años.

Ante esto, Espinar habló irónicamente de “casualidad” de que los ayuntamientos de Jerez y de Torremolinos hayan coincidido en pedir ofertas a dos firmas para encargos tan diferentes como el rediseño del Centro Tecnológico del Motor o la obtención de un certificado en materia de igualdad.

Al respecto, dijo: “Las casualidades no pueden existir porque se ha hecho lo mismo en Torremolinos o en Jerez y no se puede echar las culpas a los técnicos del Ayuntamiento”. “Al final, se demuestra que el único nexo del Ayuntamiento de Jerez, de Torremolinos, de Hellín y de Coslada, donde también ha habido contratos, no son los técnicos, sino que el nexo de unión es el PSOE”.