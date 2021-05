El PP denuncia que "Mamen Sánchez exige a la Junta lo que ella no es capaz de hacer"

El Partido Popular de Jerez denuncia que "lo único que sabe hacer Mamen Sánchez es confrontar, mientras va perdiendo proyectos y fondos". La concejal popular Almudena Martínez responde así a unas recientes declaraciones de la alcaldesa, en las que apremiaba a la Junta a acometer el Plan Especial del Guadalete.

"No es nueva esta fórmula de Mamen Sánchez de exigir a la Junta aquellas cosas que ella no es capaz de hacer", declara Martínez, quien añade que "si el sendero del Guadalete no está ya en marcha es porque el PSOE de Mamen Sánchez no fue capaz, ni hizo el trabajo para obtener los suelos de Adif, lo que provocó que se perdiera la inversión de la ITI".

"Menos exigir y más trabajar", le ha instado la popular a la alcaldesa. Martínez señala que "durante 40 años, el PSOE en la Junta de Andalucía no ha movido una gota del Guadalete y en menos de 2 años, el Gobierno del PP había conseguido los fondos y se pierden por falta de trabajo del PSOE de Mamen Sánchez. Y encima tiene la desfachatez de venir exigiendo a la Junta y de criticar a los demás por lo que ella y su partido no son capaces".

Los populares señalan que "no hay proyecto de Jerez que no entierre, entorpezca o pierda el PSOE de Mamen Sánchez con tal de confrontar con la Junta de Andalucía, confrontación con la que Mamen Sánchez quiere tapar su incapacidad y su falta de trabajo".