El PP denuncia que el Plan Local de Salud "lleva años caducado"

El PP denuncia que el Plan Local de Salud "está caducado desde 2018 y el PSOE de Mamen Sánchez no ha hecho absolutamente nada por renovarlo". El concejal popular Jaime Espinar recuerda que el gobierno popular de García-Pelayo "dejó aprobado el Plan Local de Salud 2015-2018".

"Desde la llegada del PSOE de Mamen Sánchez en 2015, los socialistas han dejado en un cajón el Plan Local de Salud por lo que durante estos seis años, el gobierno socialista ha venido dando tumbos en las políticas de promoción de la salud, tan importante siempre pero, máxime, en estos momentos en los que sufrimos una pandemia", remarca Espinar.

El concejal señala que "no solo el PSOE de Mamen Sánchez no cumplió ni ejecutó el Plan 2015-2018, sino que desde ese año no ha hecho absolutamente nada por renovarlo, siguiendo con la errática política de la improvisación, la no planificación y el poco trabajo en promoción de la salud de los jerezanos".

El popular recuerda que el Plan Local de Salud es una herramienta de planificación imprescindible para la acción local en salud en las entidades locales, ya que incorpora las respuestas a los principales problemas y situaciones de riesgo en la localidad mediante acciones concretas y específicas. Este documento se aprueba de la mano de la Junta de Andalucía, "Administración cuya delegada de Salud, Isabel Paredes, ya ha hecho pública su predisposición a trabajar junto al Ayuntamiento de Jerez en la renovación de su Plan de Salud, para que entre otras cuestiones, las distintas políticas, acciones, actividades y talleres que se realizan en Jerez en materia de promoción de la salud se hagan de forma planificada en el marco de un Plan de Salud".

"Sin embargo es nula la predisposición del Gobierno de Mamen Sánchez, los cuales no solo no trabajan en renovar este Plan, sino que han llegado a señalar en sesión plenaria, tal y como se recoge en el acta de la sesión de junio, que se trata de un documento que 'ha estado cogiendo polvo en una estantería'. Supone no solo una falta de respeto en general a los jerezanos en una época tan complicada, sino concretamente a los técnicos y colectivos que trabajaron en la elaboración del I Plan Local de Salud con el Gobierno del Partido Popular", ha concluido Espinar.