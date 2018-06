El PP exige explicaciones sobre "el fracaso de la compra de autobuses"

Tras quedar desierto por tercera vez consecutiva el procedimiento de licitación para la adquisición de nuevos autobuses por parte del Ayuntamiento, el Partido Popular, a través de su concejal Antonio Montero, ha solicitado la convocatoria extraordinaria de la Mesa de Movilidad. El objetivo es que el PSOE de Mamen Sánchez "dé explicaciones del fracaso de su tan cacareado anuncio de compra de nueva flota de autobuses que, como tantos otros anuncios, nunca llega". Desde el PP señalan que, gasta la fecha, han sido prudentes en todo el proceder administrativo, pero tras tres veces consecutivas que el concurso queda desierto, "ya es hora de que el PSOE asuma su fracaso, dé explicaciones a los ciudadanos y aclare qué soluciones propone". En este sentido, el partido destaca que "Jerez necesita una mejora sustancial en su transporte urbano y Mamen Sánchez lleva tres años limitándose a criticar al PP y a hacer anuncios que, como muchos otros, no terminan de convertirse en realidad. La situación actual de los autobuses urbanos le corresponde íntegramente al gobierno de Mamen Sánchez tras más de tres años de dedicarse solo a vender humo". En este sentido, como afirma Montero, el PP "no ha dudado nunca en apoyar la adquisición de los nuevos autobuses. Una adquisición que se hará con fondos europeos aunque el PSOE de Mamen Sánchez se empeñe en atribuirse el mérito con un Presupuesto municipal que aún no tiene el visto bueno. Pero tres concursos desiertos necesitan una explicación por parte de los responsables municipales".