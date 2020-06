El PP lamenta que haya “miles de jerezanos” sin asistencia sobre el Ingreso Mínimo Vital

“¿A qué espera el PSOE de Mamen Sánchez para atender a las personas que quieren tramitar el Ingreso Mínimo Vital?”. El Partido Popular lamenta “que Mamen Sánchez vendiera ante los medios de comunicación que iba a habilitar hasta 6 puntos para atender a los jerezanos que necesiten ayuda para tramitar este nuevo recurso y, a día de hoy -por ayer viernes-, los jerezanos sólo cuentan con un número de teléfono”.

La popular Chari López lamenta que el Gobierno socialista “tenga a miles de jerezanos sin asesoramiento ni asistencia para un recurso que muchas personas esperan y para el que se ha generado, especialmente desde el propio PSOE, una expectación que ahora, Mamen Sánchez está frustrando”.

López asegura que los jerezanos “se encuentran un Ayuntamiento que no les atiende las dudas, que no presta asesoramiento más que con un solo número de teléfono para las casi 12.000 personas que pueden ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital”.En cambio, señala que los populares han abierto “todos los canales de comunicación posibles para atender a tantos jerezanos que no encuentran respuesta en el Ayuntamiento, habiéndose atendido ya a cerca de 200 personas”.

Los populares lamentan que el Ayuntamiento “aún no haya habilitado los puntos de información que anunció la propia Mamen Sánchez, quien una vez más no ha sido capaz de pasar de la fase de la propaganda, pero que termina, como siempre, siendo un engaño para los jerezanos, con el agravante de que se trata de personas que esperan este recurso como agua de mayo”.