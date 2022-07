El PP lamenta que "se frivolice con el dolor de muchos vecinos"

El Partido Popular de Jerez ha reconocido, a través de una nota de prensa, que "no vamos a caer en la trampa de los insultos a los que nos tiene acostumbrados el PSOE de Jerez”.

La presidenta local de los Populares, María José García-Pelayo ha reiterado que “respetamos mucho el dolor de los vecinos, por lo que creemos que no se debe frivolizar, ya que lo que esperan de nosotros es cercanía y soluciones y no que se utilice una tragedia así para crear una guerra para sacar rédito político como pretende el PSOE atacándome personalmente, algo en lo que por supuesto no voy a entrar”.

“A pesar de los insultos, el PP va a seguir escuchando a los vecinos y aportando soluciones para que lo que trágicamente hemos vivido estos días no vuelva a ocurrir”, ha afirmado.

García-Pelayo recuerda que “fue tras la petición del PP, cuando se reunió la Junta de Portavoces con Mamen Sánchez para que explicase a los Grupo Políticos qué decisiones había adoptado como directora del Plan de Emergencias y qué pasos va a dar ahora para que los vecinos afectados tengan ayudas. Y que en el transcurso de la misma los portavoces populares anunciaron el apoyo del PP para aprobar todas las medidas necesarias para ayudar a los vecinos afectados por el incendio”.

Asimismo, la presidenta de los populares ha recordado que “desde el primer día los dirigentes populares han trasladado al Gobierno Local su predisposición para colaborar en todo aquello que fuera necesario”.

Por otro lado García-Pelayo ha reiterado que “desde el PP han pedido que se escuche a los alcaldes y alcaldesas de nuestras barriadas rurales y pedanías para trabajar en equipo partiendo de un análisis de medios disponibles y de la situación de nuestros campos”.

Por último, el PP pide a la alcaldesa que “se siente a trabajar con todas las administraciones porque este incendio ha puesto de manifiesto que las administraciones tienen que ir de la mano por el bien de Jerez”.

García-Pelayo ha vuelto a agradecer a “Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Bomberos, UTE-Jerez, Protección Civil e INFOCA por su trabajo sin descanso contra las llamas. Unos profesionales que merecen de todo el apoyo y respeto”. Y por ello pide que “por favor nadie se parapete detrás de los profesionales para utilizarlos como arma política”. Ademas, ha agradecido nuevamente a la Junta “su compromiso en momentos tan difíciles para Jerez y agradece a los Jerezanos empezando por los vecinos de Lomopardo y la Teja su solidaridad y valentía una vez más”.