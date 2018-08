El PP critica "las mentiras" de Mamen Sánchez sobre el circuito

El PP explicó ayer que en mayo "tanto Mamen Sánchez como el consejero de Turismo y Deporte aseguraron que el convenio con Dorna estaba prácticamente listo y su firma sería inminente. Tres meses después, la historia se repite y el convenio sigue estando prácticamente listo y la firma vuelve a ser inminente". Por ello, el PP de Jerez lamentó que "la falta de seriedad. Lo que está claro es que Mamen Sánchez ha vuelto a mentir".

El PP "no pone en duda ni cuestiona la celebración del Gran Premio, pero evidencia la falta de trabajo del PSOE y de Mamen Sánchez". Por ello, la formación señaló que "como todos los jerezanos saben, el gobierno del PP abrió una bolsa de trabajo con motivo de la Capital Mundial del Motociclismo para todos los eventos que tuvieran lugar en el trazado". "Por si no fueran pocas las mentiras de Mamen Sánchez, los populares le recuerdan que en junio de 2014 Bernardo Villar ofició la primera boda civil en el circuito, lo que pone en evidencia que las novedades vendidas ayer por el PSOE de Mamen Sánchez ni son novedades ni han sido ideadas por ella ni su gobierno", afirmaron desde el PP. No obstante, hay que puntualizar que aunque con anterioridad ya se han celebrado enlaces matrimoniales en estas instalaciones, lo cierto es que ahora se abrirán también para la celebración de los convites.