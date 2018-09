El PP denuncia 60 peticiones de información que "el gobierno municipal se ha negado a responder"

Hasta 60 peticiones de información acumula el PSOE de Mamen Sánchez sin responder al Partido Popular, según han denunciado desde esta formación. Ante lo que califican como "oscurantismo y flagrante incumplimiento de la ley, que obliga a contestar a los concejales en un plazo de 5 días", los populares han anunciado que denunciarán a la alcaldesa ante el Consejo de Transparencia de Andalucía, sin descartar otras vías.

El concejal popular Jaime Espinar señaló que "la gestión del PSOE de Mamen Sánchez no es solo mala, sino también oscura". Recordó que "ninguna de las peticiones de información solicitadas este verano ha sido contestada. Peticiones como las relativas a la falta de pluralidad en Onda Jerez que debería ser la televisión de todos y no Onda Mamen en la que la ha convertido el PSOE". Los populares dicen desconocer "qué oculta el PSOE para no dar explicaciones no sólo sobre la falta de pluralidad de los espacios informativos sino sobre las graves acusaciones vertidas por el ex director sobre la gestión socialista en la emisora municipal".

En opinión del PP, este "oscurantismo" evidencia "temor y voluntad de ocultar alguna verdad que incomode al PSOE de Mamen Sánchez y que se repite en el caso de Cirjesa, ya que son más de 20 peticiones sobre el circuito que el PSOE se ha negado a responder al PP en tiempo y forma, a quien incluso se le niega el acceso al trazado para comprobar su estado". Espinar se preguntó por qué "si el PSOE tanto dice que todo está claro y es correcto, oculta la información sobre la garantía del asfaltado realizado el pasado año y sobre lo que va a costar asfaltarlo de nuevo".

El número de viviendas vacías que tiene el Ayuntamiento y el precio al que se han puesto a disposición de los jerezanos son otras de las peticiones que, según el PP, el PSOE mantiene sin responder, al igual que criticó que por primera vez, el equipo de gobierno "no permita el acceso a las facturas correspondientes al ejercicio 2016". Espinar indicó que "al PP no nos van a aburrir y vamos a seguir haciendo nuestra labor de control, porque los jerezanos merecen respuestas de su Ayuntamiento". De hecho, anunció que presentará nuevas peticiones de información sobre acceso a instalaciones deportivas municipales o sobre la deuda que el Ayuntamiento mantiene con la empresa Urbaser.