El PP propone eliminar "la discriminación que supone la subasta de medicamentos"

El portavoz popular, Antonio Saldaña, ha defendido que el suministro de medicamentos y la atención farmacéutica "son un servicio público que hace comprensible su regulación y protección frente a tentaciones de grandes multinacionales que quieren cambiar el modelo actual de equilibrio territorial y prescripción facultativa".

Al hilo de la visita que el candidato popular ha realizado a la cooperativa farmacéutica Bidafarma, Saldaña ha afirmado que la subasta de medicamentos que "el PSOE ha implantado en Andalucía supone discriminar a los andaluces con respecto al resto de españoles, perjudicar a las empresas farmacéuticas andaluzas y obligar a muchos jóvenes andaluces bien preparados a no tener oportunidades aquí".

Por eso, el Partido Popular propone "un estudio y eliminación de la actual subasta de medicamentos ya que discrimina a los ciudadanos andaluces con respecto a cualquier otro español en el acceso a los medicamentos". El candidato popular ha señalado que con la subasta de medicamentos, "el PSOE de Susana Díaz también está rompiendo España, porque va en contra de la igualdad entre los territorios". Además, Saldaña avisa que "el supuesto ahorro que motiva la subasta de medicamentos no está suponiendo inversiones sanitarias que se necesitan en Jerez".

También ha puesto en duda Antonio Saldaña que los medicamentos que "Susana Díaz está trayendo de India, Bangladesh o países del Este sean iguales que los fabricados en España, ya que se ha demostrado que algunos no tienen los mismo excipientes o que están cambiando algunos usos de pacientes". "Una compra en el extranjero que no es compatible con el lamento del PSOE de que los jóvenes andaluces no encuentren un trabajo en nuestra tierra. No puede ser que por un lado se lamente que los jóvenes se tienen que ir cuando después estamos trayendo medicamentos de países con condiciones laborales con las que no se puede competir”, ha dicho.

Así las cosas, Saldaña ha defendido la función de los farmacéuticos, "un tejido empresarial de autónomos y pymes, muy cualificados, que están sufriendo las consecuencias de la mala gestión de la Junta". Igualmente, ha defendido que las "cooperativas están siendo una barrera de contención".

“No cuesta lo mismo poner un medicamento en una farmacia de Torrecera que en una de la calle Larga y, en cambio, el ciudadano paga lo mismo. Esto es posible gracias al modelo de cooperativas como Bidafarma, un modelo basado en la solidaridad territorial y en que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos en el acceso a los medicamentos”, señala Saldaña.

El candidato a la Alcaldía ha agradecido el trabajo que Bidafarma realiza tanto en Jerez como en la provincia, con unos 100 empleos directos y una facturación de 250 millones. “Bidafarma es un referente en la creación de empleo en Jerez y nosotros vamos a seguir apostando por la cooperativa farmacéutica y por la protección de los farmacéuticos jerezanos, autónomos y pymes que generan economía y empleo”.