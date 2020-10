El PP presenta su propuesta para que "Jerez sea una ciudad 0'0 de explotación sexual"

El portavoz del PP, Antonio Saldaña, ha dado a conocer este martes, acompañado de los concejales Ignacio y Almudena Martínez, una de las propuestas que el partido realizará al gobierno municipal en el próximo pleno, "atendiendo a las circunstancias que se daban en nuestra ciudad". En concreto, se trata de una propuesta de ordenanza municipal "para luchar contra la prostitución, la trata con fines de explotación sexual y los problemas de convivencia generados en el término municipal de Jerez".

Según el edil popular, "hay una situación que es la que hay que luchar y es que haya una explotación sexual, en este caso en su totalidad contra la mujer". Además, esta situación "está generando una serie de problemas en distintas zonas de Jerez. Especialmente han sido más conocida históricamente la zona de Montealto, al lado del Perpetuo Socorro, y ahora la avenida de México, Torres de Córdoba y toda la zona de Puerta Sevilla así como determinadas zonas de Chapín, nos han informado los vecinos".

Saldaña ha explicado que la propuesta del PP se engloba en cinco objetivos fundamentales. En primer lugar, "la eliminación de la explotación sexual en los espacios públicos de Jerez" y, el segundo, "que estas ordenanzas permitan clausurar aquellos locales donde se produzca la explotación sexual al amparo de la licencia de otras actividades, que es algo que está ocurriendo en Jerez". "Ayudar a las mujeres víctimas de la explotación sexual, como tercer punto, y cuarto punto que sería prohibir la publicidad de los servicios sexuales". Por último, estaría el poder "facilitar la colaboración ciudadana para permitir el objetivo de que Jerez sea una ciudad 0'0 de explotación sexual, que es como lo hemos querido definir desde el primer momento".

Para luchar contra la explotación sexual, el PP considera fundamental el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los servicios sociales y de los servicios urbanísticos. "Son los recursos humanos y todo ese potencial que tenemos para luchar pero ellos se ven atados de pies y manos si no tienen una normativa específica. Necesitan una ordenanza que les permita actuar en situaciones que, aunque no estén contempladas en el código penal y, por tanto, a lo mejor no pueden actuar en determinadas ocasiones porque no se consideran un ilícito penal, si lo sean desde el punto de vista administrativo porque están vulnerando la convivencia".

Antonio Saldaña ha explicado que para elaborar la propuesta de ordenanza que llevarán a pleno, el PP se ha basado en las ya existentes en Sevilla, "que fue uno de los pioneros", y recientemente en Algeciras. "Le vamos a hacer la propuesta al gobierno municipal como administración que tiene que tramitarla. Lo que le pedimos es que inicie esa aprobación inicial para que se vaya produciendo todo el periodo de exposición pública, vayan teniendo contacto con los colectivos y las personas interesadas la puedan conocer", ha detallado el portavoz popular.