El PSOE-A critica la "amnesia y desvergüenza" de Moreno con el peaje

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha criticado la "amnesia y desvergüenza sin pudor" del PP-A y de su líder Juanma Moreno por acudir hoy a Jerez a reclamar la eliminación del peaje de la AP-4 y por "olvidar todo lo que hacía y decía" sobre este asunto.

El número dos de los socialistas, en rueda de prensa, ha esgrimido que llama la atención que Moreno Bonilla acuda a la provincia de Cádiz a una movilización de su partido para solicitar el peaje de la AP-4, en el tramo entre Sevilla y Jerez de la Frontera.

"No deja de sorprender porque no han pasado de ni cien días que estaba el PP en el Gobierno y, sin embargo, ahora resulta que tiene amnesia, que se olvida absolutamente de todo lo que hacía, decía o de lo que no hacía", ha sostenido.

Cornejo ha denunciado que la posición del PP sobre la AP-4 es una "desvergüenza sin pudor", ya que hace unos meses "ni siquiera garantizaba" el fin del peaje para el 2019 y "ponía obstáculos" a esta reivindicación planteada por la Junta y el PSOE-A, así como la alternativa de desdoblar la N-IV (Sevilla-Cádiz).

En este sentido, ha destacado que ha sido el actual ministro de Fomento, el socialista José Luis Ábalos, en su reciente visita a Sevilla ha anunciado la activación de los contratos y redacción para la ejecución de esta carretera alternativa.