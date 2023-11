El PSOE tilda de "chapuza" la propuesta provisional del Ayuntamiento a los vecinos de la Plaza San Juan

El portavoz socialista José Antonio Díaz ha calificado la propuesta que el Ayuntamiento ha realizado a los vecinos de la zona de la Plaza San Juan como “una chapuza”. Para el edil, “la solución constructiva planteada con hormigón es un parcheo indigno para el Centro Histórico por el empecinamiento del gobierno del PP de no pagar a la empresa 170.000€ correspondientes a las certificaciones de obra de agosto y septiembre", afirma José Antonio Díaz.

Los socialistas han propuesto "que la mejor solución es terminar la obra cómo estaba prevista. Hemos avisado en repetidas ocasiones sobre la pésima gestión de Pelayo en la obra de la Plaza de San Juan. Y a partir de ahí , que el Gobierno del PP de Pelayo no haga nada más, porque cada vez que interviene genera un problema a Jerez como los impagos a empresas, poner en riesgos las nominas del Ayuntamiento o la subida de impuestos a los jerezanos. Sólo provocan problemas y perjuicios a empresas y vecinos.”, ha declarado.

El portavoz socialista considera que la alcaldesa "pasa más tiempo en Madrid que en Jerez, no está en la gestión del día a día. Jerez no tiene alcaldesa, tiene una pasajera del puente aéreo de Jerez a Madrid, no está en los asuntos diarios, a pesar de cobrar 102.000€".

“Y por último, desde el PSOE nos solidarizamos con los comerciantes y vecinos del entorno de Plaza San Juan, y animamos al gobierno de Pelayo a que escuche a los vecinos y pague a la empresa”.