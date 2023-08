El PSOE de Jerez critica que la Junta y el Ayuntamiento "no se quieren enterar" de los problemas de La Asunción

"Son preguntas sin respuestas por parte de la Junta de Andalucía, una situación que inquieta a los vecinos de esta barrida", señala Díaz. El concejal añade que "el silencio de los gobiernos del PP, el silencio de la Junta sobre estas preguntas nos hace pensar que están ocultando algo por lo que serán cómplices activos si se demuestra que no se están ejecutando todo lo recogido en el proyecto”.

“La Junta y Pelayo tienen responsabilidad cuando no se quieren enterar que los vecinos de La Asunción denuncian que se están ejecutando las obras con calidades distintas a las recogidas en el proyecto de rehabilitación de esta barriada, además de no actuar y reparar todas las deficiencias detectadas”, ha declarado Díaz.

Un PSOE muy reivindicativo para un problema que lleva años en Jerez

Cabe recordar que si bien la movilización vecinal 'explotó' el pasado mes de junio, la problemática en la barriada se viene arrastrando desde hace muchos más meses. Cuando los vecinos alzaron la voz ya llevaban tiempo con sus obras paradas o con cada vez menos recursos materiales y de equipos, y en todo ese tiempo el anterior gobierno local del PSOE no se pronunció tan enérgicamente como lo está haciendo estas últimas semanas.

De hecho, el propio Díaz reclamó en 2022 a la Junta que "pusiera más dinero" y la Administración Andaluza le respondió que el Ayuntamiento "también podía aportar un poquito", quedando 'en tablas' el cruce de acusaciones.

La Junta advirtió de que estas subvenciones proceden de unos fondos europeos (la Iniciativa Territorial Integrada-ITI) cuyos importes ya están cerrados por los que no pueden variarse. Además, incidió en que a este tipo de obras no se le puede aplicar un decreto aprobado por la Junta para la revisión de precios en obras públicas dado que estas no han sido contratadas por el organismo autonómico, sino por cada una de las comunidades.