El PSOE reclama en Jerez una Junta que gestione y no se ponga de perfil ante problemas del campo andaluz

La europarlamentaria Clara Aguilera ha lanzado este viernes un mensaje directo a quienes están poniendo en duda la redistribución de las ayudas comunitarias en el sector del campo andaluz. Ha sido durante el transcurso de un encuentro sectorial en Jerez con organizaciones agrarias a las que ha pedido “tranquilidad porque el 28 por ciento de las ayudas directas que tiene el Estado español vienen a Andalucía, lo que representa un tercio del fondo con gran diferencia con respecto a la siguiente comunidad autónoma que se va a llevar un 19 por ciento".

Ese 28 por ciento, según ha explicado, corresponde a las explotaciones con derecho de ayudas, de tal manera que “el volumen de explotaciones agrícolas con derecho a ayudas que representa a Andalucía con respecto a España no llega el 20 por ciento, está en el 19,8 % y sin embargo va a percibir ayudas en torno al 28 por ciento, o sea un 9 por ciento más que superficie agrícola beneficiada.

En ese acto en el que también han estado presentes también el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix; la presidenta de la ejecutiva provincial, Mamen Sánchez; y el senador Alfonso Moscoso, Aguilera ha justificado la explicación de estos datos en la necesidad de replicar “a quienes manipulan datos y pretenden engañar a los agricultores”. “Donde estamos siempre defendemos a Andalucía, da igual quien gobierne en Andalucía, Andalucía es importante para los socialistas aunque gobierne la derecha, es lo que quieren los andaluces la vamos a defender al 100 por 100 y por eso va a tener muchas más ayudas que otras comunidades autónomas, luego que no mientan”.

La eurodiputada socialista achaca esa mentira al hecho de que “por fin después de 60 años de política agrícola, 36 en España, que se ponga un techo a las ayudas a las explotaciones, hasta ahora había explotaciones también algunas en Cádiz que cobraban 500.000 y 600.000 euros por explotación y año, ahora en el nuevo plan se ha limitado a 200.000 euros, que ya está bien de ayuda pública para una explotación agraria”.

De ahí viene la protesta de algunas “porque se ha reducido de 500.000 euros la explotación de ayudas al año a 200.000 para que aquellos agricultores que tienen menos de 35 hectáreas cobren más”. “Un poco de Robin Hood”, ha apuntado para aclarar “es que a los socialistas nos gusta redistribuir las ayudas, no igualarlas que dice bien Miguel López, redistribuir sí, justicia social sí, aquellas grandes explotaciones no tenemos nada en contra no van a recibir 500.000 sino 200.000 y lo que el mercado les pague y los pequeños y medianos agricultores a cambio van a tener un claro beneficio, eso se llama redistribuir y apoyar las rentas, la derecha no quiere eso”.

“Estos pequeños agricultores son esenciales para que nuestros pueblos no se despoblen y mantener la renta agraria, así que no os engañen, decidme quien recibe 500.000, no fiarse de los mensajes que trasladan porque tienen trampa”, ha señalado.

La eurodiputada ha asegurado que “se va a aprobar en el Parlamento el 22 de junio una modificación del reglamento a iniciativa del Grupo Socialista para que se utilicen los fondos del Feader, aquellos que no se han gastado en el PDR rural de los comunidades autónomas en general y de los países europeos, lo utilicen y lo inviertan en los agricultores y den ayudas a aquellos agricultores que hayan tenido una pérdida por la situación de Ucrania, por ejemplo unos mayores costes en materias primas, mayor coste en la energía, puedan obtener hasta 15.000 euros por explotación”.

“Esto se aprueba el 22 de junio y conozco que la Junta Andalucía tiene más de 300 millones sin gastar en Feader, así que queremos que el Feader lo utilicen para repartir este dinero que puede hacerlo a partir de finales de junio entre la mayoría de los agricultores y ganaderos de Andalucía y que no desperdicien ni un euro porque además hay que gastarlo antes del 15 de octubre, aprovéchenlo señores del PP para dárselo a la agricultura andaluza, si lo hacen se lo vamos a aplaudir porque queremos Andalucía, queremos a la agricultura andaluza y queremos que Juan Espadas sea el próximo presidente de la Junta para que esto lo solvente”, ha concluido.

Por su parte, el candidato a las andaluzas, Rafa Márquez, ha agradecido el encuentro organizado para “abordar retos y en los que tanto el portavoz de Agricultura en el Senado, Javier Aragón como Clara Aguilera están explicando instrumentos como la PAC o el PERTE agroalimentario del Gobierno de España que es una ventana de oportunidad para mejorar la competitividad del sector en digitalización y la sostenibilidad”.

“Desde el Gobierno de España desde las instituciones gobernadas por el PSOE estamos dando la cara y defendiendo al sector, pero no es suficiente, es necesario que todas las instituciones pongan su granito de arena, es fundamental que el Gobierno de Andalucía se ponga de lado de los agricultores y no se ponga de perfil, un Gobierno de Moreno Bonilla que no aborda los problemas, está en la confrontación y no gestiona”, ha reclamado.

Márquez ha asegurado que “los agricultores necesitan gestión, porque estamos viendo como el Itinere solo ha traído para la provincia de Cádiz 3 millones de los 75 disponibles en Andalucía, los fondos Next Generation que ha recibido la CCAA, el 60 por ciento de los fondos no se han ejecutado y estamos poniendo en riesgo 16.000 millones de euros que aún quedan por recibir”. “Estamos analizando como la Junta ha dejado de usar 300 millones de fondos FEDER, fundamentales para los agricutores y ganaderos, y nuestro compromiso es que cuando se produzca el cambio de Gobierno posibilitaremos que esos 300 millones reviertan al sector”, ha dicho.