El PSOE de Jerez denuncia impagos de Comujesa a proveedores por 2,1 millones de euros

El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz José Antonio Díaz, alerta de la "grave situación que vive la empresa municipal Comujesa, que a fecha de hoy tiene facturas pendientes de pago por un total de más de 2, 1 millones de euros".

“Pelayo se va de viaje todas las semanas dejando Comujesa en situación crítica. El total de facturas pendientes de pago a empresas proveedoras asciende a 2.111.892,04 euros, con un periodo de pago situado en 108 días según datos de diciembre. El gobierno de Pelayo se niega a dar información sobre este tema, por lo que es probable que los datos negativos se hayan incrementado”, afirma José Antonio Díaz.

El portavoz socialista recuerda que “por tercera vez, el Grupo Municipal Socialista ha solicitado la convocatoria extraordinaria y urgente del consejo de administración de Comujesa. Además, hemos solicitado informe detallado de las facturas sin pagar, informe de la deuda financiera de Comujesa con el Ayuntamiento, informe de la previsión de cierre del ejercicio 2023, informe de las causas de desviación del presupuesto e informe sobre posibles medidas ante una causa de disolución. Pelayo no nos ha dado la información”.

José Antonio Díaz considera que “Pelayo y el PP se equivocan al ocultarle información al Grupo Municipal Socialista, porque no nos la ocultan a nosotros, se la ocultan a los trabajadores de Comujesa, a las empresas proveedoras y a toda la ciudadanía de Jerez. ¿Qué oculta Pelayo en Comujesa? ¿Por qué no da la información? ¿Por qué no convoca el consejo de administración? ¿Por qué se dedica a su agenda política personal y no gestiona ni el Ayuntamiento, ni la ciudad, ni Comujesa?”.

El portavoz socialista concluye: “Estamos ante una irresponsabilidad manifiesta de Pelayo, alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP que ignora la realidad de Comujesa, los impagos a las empresas proveedoras y la incertidumbre de sus trabajadores. Recordamos que en 2023 ya tuvo que recurrir a un crédito extraordinario de 3,5 millones de euros para poder pagar las nóminas y la previsión en este 2024 es que la empresa tenga que ser rescatada por causa de disolución ya que tiene perdidas superiores a 1,5 millones de euros”.