El PSOE alerta del "desmantelamiento" de la sanidad pública en la zona rural de Jerez: "consultorios cerrados y falta de médicos"

Los alcaldes de las ELA de El Torno, Torrecera y San Isidro del Guadalete acompañados de la diputada socialista Mamen Sánchez y de los concejales del Ayuntamiento de Jerez, José Antonio Díaz, Jesús alba y Carmen Collado, han reivindicado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, “que se ocupe y preocupe por la sanidad pública andaluza y por los consultorios cerrados y por la falta de médicos en la zona rural de Jerez, donde tan solo está operativa el 50% de la plantilla de médicos”.

Así lo ha trasladado el PSOE de Jerez en un comunicado, en el que Sánchez ha añadido “que los vecinos están desesperados porque la situación lleva así varios meses, sin que se les dé una solución por parte de la Junta de Andalucía. No se toman el más mínimo interés en poner solución y parece que haya un interés en desmantelar la atención sanitaria en estas zonas rurales”.

Según el PSOE, "la Junta de Andalucía no responde a las peticiones realizadas por escrito por los alcaldes Francisco Javier Fuentes, Francis Arcila y Manolo Sánchez". "La situación es insostenible", expone el alcalde de El Torno, "porque en dos de esas ELA no hay médicos ni pediatras en los consultorios, teniéndose que desplazar sus vecinos a la ELA de La Barca o la barrida de Majarromaque. Y las tres se ven afectadas porque la plataforma para coger cita está muchos días cerrada y cuando se puede acceder, no obtienen una cita antes de 15 días”.

Además, los alcaldes recuerdan que la mayoría de esos vecinos son mayores y no siempre cuentan con personas que los lleve al centro de salud de La Barca. “Lo que está pasando no lo hemos vivido nunca, en materia de atención sanitaria vamos cada vez peor. Hace 30 o 40 años teníamos medico a diario en El Torno”, comenta el alcalde de esta ELA.

La diputada socialista Mamen Sánchez Díaz pide a Moreno Bonilla "que cubra las 5 vacantes medicas que por baja o otras circunstancias no están prestando sus servicios en estas zonas rurales dependientes del centro de salud de La Barca", y añade que “la salud es un servicio público esencial, más si cabe en las zonas rurales que no tienen otra alternativa sanitaria”.

Los alcaldes de estas ELA han comentado que esperan una solución rápida de la Junta de Andalucía y que están dispuestos a seguir llamando a todas las puertas "para defender que sus vecinas y vecinos sean atendidos por un médico en sus pueblos".

El grupo municipal socialista llevará una proposición al pleno municipal de mayo del Ayuntamiento de Jerez y elevará a los parlamentarios socialistas que lleven al Parlamento de Andalucía "la situación de desmantelamiento de la sanidad pública en la zona rural de Jerez"