El PSOE de Jerez insiste en que "el gobierno de Pelayo deja a medias las obras del eje de Santiago"

"El gobierno de la alcaldesa Pelayo sigue instalado en la mentira y la manipulación sobre las obras del eje de Santiago que van a suponer que no se ejecuten las obras del tramo desde calle Franco hasta Plaza San Juan y la pérdida de parte de la subvención de esta actuación de regeneración del Centro Histórico", reitera el Grupo Municipal Socialista, que "no rectifica, sino que ratifica sus primeras declaraciones y lamenta que la capacidad de mentira del gobierno de Pelayo sea infinita y grosera".

“Hasta para mentir hay que tener memoria y el gobierno de Pelayo tiene la habilidad de manipular y engañar. El Gobierno local presenta un cuadro “a mano” de datos que solo demuestran el “batiburrillo” de unas obras que son el claro ejemplo de una gestión opaca y caótica. Nosotros le vamos a desmontar la mentira con verdades y documentos oficiales”, afirma el portavoz socialista, José Antonio Díaz.

Así, Díaz recuerda que “en la orden ministerial del 20 de mayo de 2022 se puede ver claramente que a Jerez se le asignaba una subvención de 1.882.846 euros para la ejecución de obras destinadas a mejora de itinerarios peatonales y accesibilidad y movilidad. En esta subvención es dónde el anterior gobierno socialista encuadró las obras de plataforma única en el eje del intramuros entre Santiago y Plaza Rivero, entre otras actuaciones”.

“El gobierno de Pelayo persiste en la mentira afirmando que la ejecución de la totalidad de la subvención, según ellos, es de 1.111. 545 euros. Es rotundamente falso. Esa no es la totalidad de la subvención. Faltan los casi 700.000 euros que han perdido y por eso no se va a construir la plataforma única en el tramo de calle Francos como si contempla el proyecto que se adjudicó en 2022”, señala el portavoz socialista.

“En definitiva, hay tres realidades que son indiscutibles y que la alcaldesa Pelayo no podrá ocultar. En primer lugar, las obras del Eje de Santiago no se van a ejecutar al completo, el tramo de calle Francos a Plaza de San Juan se quedará “parcheado”. En segundo lugar, se pierde parte de la subvención asignada a esta obra como consecuencia de su ejecución parcial. Y, en tercer lugar, los jerezanos se están dando cuenta que el gobierno de Pelayo no es de fiar, miente y manipula, y cada día menos jerezanos confían en la credibilidad de este gobierno”, afirma el portavoz socialista.

"Pelayo lleva meses mintiendo sobre el proyecto del Eje de Santiago. Las obras se adjudicaron en 2022 y posteriormente se modificó el contrato por un importe de 1.518.672 ,62 euros, de hecho, en septiembre de 2023,- continúa el portavoz socialista-, el gobierno de Pelayo reconocía en la prensa que la modificación del proyecto tendría un sobrecoste de 256.000 € y que se contemplaba el tramo de plataforma única desde la calle Francos. Ahora, nueve meses después el gobierno local dice que no habrá plataforma única, confirmando el engaño en la ejecución total de la subvención”, sostiene Díaz.

El concejal socialista añade: “Lo que ha pasado en realidad y que el gobierno de Pelayo no quiere reconocer, es que llevan un año destrozando este proyecto, con retrasos en las obras, modificaciones chapuceras, impagos a la empresa constructora, perjuicios a los vecinos y todo ello con una gestión completamente negligente. Y sin autocrítica. Todo lo contrario, cuando le hemos dicho la verdad, han mentido sistemáticamente, y mentir es pecado”.

“En lugar de exigir rectificaciones, deberían tener más humildad, reconocer los errores y ejecutar el proyecto de forma correcta y no hacer un mamarracho que es dejar un tramo entero sin ejecutar y sin plataforma única. Pero al gobierno de Pelayo no se le ve propósito de enmienda y seguirán despilfarrando el dinero de todos los jerezanos, perdiendo subvenciones públicas, aplicando impuestazos contra los ciudadanos y empresas de Jerez”, denuncia el portavoz socialista.

Y por último, “al final los perjudicados son los vecinos del Centro Histórico y los jerezanos que una vez más por la incompetencia del Gobierno de Pelayo esta inversión que mejoraría las calles del Centro se ve frustrada por la desidia de un gobierno y una alcaldesa que no está a la altura de Jerez”, concluye Díaz.