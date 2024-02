El PSOE de Jerez reclama el incremento de horas del servicio de ayuda a domicilio

El PSOE de Jerez explica que "el Gobierno de España a través de un Real Decreto amplió las prestaciones por dependencia y el número de horas del servicio de Ayuda a Domicilio para personas con grado de dependencia reconocida", y que "corresponde a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Jerez el desarrollo y aplicación de este decreto para que las personas con grado de dependencia reconocida puedan ver mejoradas sus condiciones de vida".

El Grupo Municipal Socialista considera que "los gobiernos del PP en la Junta y en el Ayuntamiento no están actuando con toda la diligencia necesaria para cumplir con este decreto y no están aplicando todas las medidas que permitirían mejorar la asistencia a personas dependientes".

Sobre este asunto se ha pronunciado la concejala del Grupo Municipal Socialista, Carmen Collado: “Corresponde a la Junta de Andalucía la adaptación de las prestaciones a las modificaciones establecidas por el Real Decreto del Gobierno de España. Además, el Ayuntamiento de Jerez como prestador del servicio de Ayuda a Domicilio a través de la sociedad municipal Comujesa, no sólo tiene que hacer las adaptaciones, sino que además debe informar a los usuarios de la posibilidad de ampliar las horas de prestación de servicio de Ayuda a Domicilio a las personas dependientes usuarias.”

Carmen Collado reclama el incremento de las prestaciones y de las horas de ayuda a domicilio para personas con grado de dependencia: “El gobierno de Pelayo debería haber informado a todas las personas con grado de dependencia reconocido sobre las nuevas posibilidades de ampliación del número de horas de asistencia que reciben. No nos consta que desde el Ayuntamiento se haya realizado este trabajo”.

“Además de la falta de información, nos consta que no se está ampliando el número de horas al máximo que permite el decreto del Gobierno de España. El nuevo decreto contempla un máximo de 37 horas y los gobiernos del PP están prestando el mínimo de horas, en torno a 20 horas semanales. No tienen excusa para no ampliar el número de horas a los dependientes de Jerez”, añade la concejala socialista.

Carmen Collado reclama a Pelayo "que vuelva a Jerez y trabaje en serio para incrementar el número de horas del servicio de Ayuda a Domicilio. Entendemos que la Sra. Pelayo no pondrá objeciones a incrementar a 37 horas semanales el Servicio de Ayuda a Domicilio. La alcaldesa, senadora y presidenta de la FEMP considera algunos gastos de personal como 'asumibles' para mejorar los servicios públicos, por lo que también podrá asumir el gasto del incremento del número de horas del servicio de Ayuda a Domicilio para mejorar la vida de las personas dependientes de Jerez”.

Collado también hace referencia al cumplimiento del Plan Concertado con la Junta: “El Ayuntamiento de Jerez está obligado por el Plan Concertado con la Junta a atender situaciones de emergencia y vulnerabilidad social, como es el caso de personas enfermas o dependientes carentes de apoyo familiar que necesitan de la atención de Ayuda a Domicilio mientras no se resuelve su solicitud de Dependencia. Esta medida ya se aplicaba con el anterior gobierno municipal y desconocemos si Pelayo la sigue aplicando para no dejar a estas personas abandonadas”.