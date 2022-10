"El PSOE de Mamen Sánchez llama bulo a los informes de los técnicos"

“Por la gerencia de la mercantil se pone de manifiesto la imposibilidad de atender el pago de nóminas hasta final de ejercicio, además de otras necesidades de la sociedad que no son objeto de este informe. A este concluyente párrafo del informe del director económico-financiero de Comujesa es a lo que el PSOE de Mamen Sánchez llama bulo", subraya el portavoz del grupo municipal popular, Jaime Espinar.

El portavoz ha lamentado que "ya no sólo el PSOE de Mamen Sánchez está llevando a la ruina a Comujesa con evidentes problemas de liquidez y, por tanto, poniendo en riesgo las nóminas de las plantillas de ayuda a domicilio, autobuses urbanos y alumbrado público, 010, calas y servicio de atención socioeducativa, es que se permite la osadía de llamar bulo a los informes de los técnicos del Ayuntamiento en una manifiesta huida de la verdad y la realidad para intentar engañar a los jerezanos. Técnicos para los que el PP pide al PSOE de Mamen Sánchez pida disculpas".

"No es el PP el que dice que el PSOE de Mamen Sánchez no tiene dinero para pagar las nóminas de las plantillas de Comujesa hasta final de año. Es el PSOE el que tiene que pedir un préstamo para pagarlas. Que las va a pagar, pues claro; para eso ha pedido el préstamo, por cierto, con el voto a favor del PP, pero no oculta la sombra de los impagos que alerta el director económico-financiero del Ayuntamiento", declara el portavoz.

Como ha explicado Espinar, "al PSOE de Mamen Sánchez se le ha olvidado contar que el auditor de Comujesa lleva dos años advirtiendo al Gobierno socialista de que este pago del IVA tenía que hacerlo como máximo este año pero el PSOE de Mamen Sánchez, incapaz de gestionar bien, no ha hecho absolutamente nada más que poner en riesgo las nóminas".

Desde filas populares subrayan que "no sólo el director económico-financiero alerta de la falta de liquidez para pagar las nóminas hasta final de año, es que Comujesa tiene actualmente una deuda de 4 millones de euros con acreedores".

“Por más que grite e insulte el PSOE de Mamen Sánchez hay una única realidad: con el PSOE vuelven los problemas de pago de nóminas como ya ocurrió con Pilar Sánchez”, concluye Espinar, quien recuerda al PSOE de Mamen Sánchez que "no hace falta que mienta, que todos los jerezanos recuerdan que los impagos y huelgas son de la época de Pilar Sánchez y que fue precisamente García-Pelayo quien solucionó tanto los impagos como servicios públicos de ayuda a domicilio y autobuses urbanos".