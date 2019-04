El PSOE pide al PP que “no mienta con las cuentas de Emuvijesa”

El PSOE-A de Jerez desmiente “las falsedades vertidas por el PP sobre las cuentas de Emuvijesa, la Empresa Municipal de Vivienda, que cerró el ejercicio de 2018 con un resultado positivo de 535.297,87 euros, en una sesión de la que se ausentaron los populares, que ahora tienen la poca vergüenza de criticar una gestión por la que no se han interesado”, señala el PSOE en una nota de prensa.

“Si el PP hubiera sido responsable y se hubiera interesado por Emuvijesa sabría que en estos cuatro años la empresa ha tenido superávit en sus cuentas, reduciendo la deuda y las demandas en ejecución”, señalan desde el PSOE-A de Jerez”.

“El PP sabría, si acudiera a los consejos de administración de la empresa municipal, que el informe de auditoría externa habla de una gestión impecable mientras que durante la etapa en la que la concejal 0,0 Pelayo y el candidato de segunda mano Saldaña gobernaron la ciudad, la auditoría externa encargada por la empresa le auguraba tres meses de vida. La dejaron en bancarrota”, añaden los socialistas.

“La última auditoria de cuentas externa, independiente y objetiva, califica la actual gestión de impecable, transparente y no señala ninguna salvedad. Pelayo y Saldaña olvidan que durante el gobierno del PP, Emuvijesa recibió más de 2 millones de euros en anticipos no presupuestarios desde el Ayuntamiento y aun así dejaron la empresa en la ruina”. “Como la señora Pelayo no se distingue por el esfuerzo y el trabajo, además de estos desastrosos datos, no se llegaron a cumplir los objetivos sociales de la empresa”, censuran desde el PSOE-A de Jerez, que señalan que “ahora sí se están cumpliendo, además de dotar a Emuvijesa de una gestión transparente y de la dimensión social que para nosotros tiene la vivienda”.

“Emuvijesa, con el gobierno municipal del PSOE-A de Jerez, ha reducido su deuda financiera, ha mejorado sus cuentas y nunca ha dejado de cumplir su función social con los jerezanos y jerezanas que necesitan una vivienda. El PP no tiene autoridad moral para criticar la gestión al frente de una empresa municipal que dejaron en la ruina”, concluye el PSOE.