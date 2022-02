El PSOE cree que la sequía apremia ya a la Junta a tomar medidas para el campo andaluz

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Ferriz, junto a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, han mantenido un encuentro de "escucha activa" con el sector ganadero y de la agricultura en la provincia aquejados por la nueva Ley de tasas que ha comenzado a aplicarse en Andalucía con precios públicos que llegan a quintuplicar los existentes hasta la actualización de la norma.

Ruiz Boix ha destacado la importancia del sector primario en la provincia, presente en la mayoría de las comarcas gaditanas y ha expresado su preocupación respecto a la situación de la sequía, "una problemática declarada por la Junta en el mes de septiembre, sobre la que sin embargo, aún no sabemos cuáles son las medidas que va a compartir con el sector primario ante la escasez de lluvias en este invierno en una situación que se viene acentuando, especialmente en comarcas como Campo de Gibraltar donde se viene acometiendo inversiones en cultivos como el naranjo o el aguacate. Queremos saber qué medidas va a impulsar la Junta para tratar esta problemática porque la situación no ha cambiado y no hay un Gobierno sensible dando soluciones", ha abundado.

Ruiz Boix, que ha lamentado que no se haya escuchado al sector, ha pedido explicaciones por la problemática generada a raíz de la publicación el 30 diciembre de la nueva Ley de tasas y precios públicos de Andalucía "cuando el Gobierno de Juanma Moreno aprobaba una Ley que multiplica hasta por cinco la cuantía a pagar por trámites de documentación". Así ha criticado que esa actitud contradice "esa imagen de Gobierno próximo a la agricultura y se demuestra que se acerca a él solo para el book de fotos de campañas electorales".

Por el contrario, ha destacado el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez que ha tenido muy en cuenta a este sector en la aprobación de la Ley de cadena alimentaria donde lo principal es "que quien cultiva no tenga pérdidas".

Ferriz, por su parte, ha agradecido a las organizaciones agrarias el encuentro que permite "escuchar porque es necesario escuchar a la gente y es la principal carencia del Gobierno andaluz que ha dejado de escuchar a la gente, mientras nosotros queremos que nos cuenten sus inquietudes y también sus propuestas".

"Para nosotros este proceso de escucha activa de Juan Espadas es importante porque Andalucía es tan grande como diversa y estamos trasladándonos a todo los territorios no solo para ver si las cosas se hacen mal o bien sino para recoger propuestas locales", ha explicado la parlamentaria andaluza que achaca la "alevosía de la Ley" a la actitud que viene manteniendo el Ejecutivo.

"El Gobierno tiene secuestrado al Parlamento y funcionan acorde con los intereses del Gobierno", ha advertido señalando que "esta ley llegó al Parlamento con un proceso donde no se justificaba la urgencia pero que contó con el apoyo de las tres derechas para freír a impuestos al campo, porque son la misma derecha a la hora de abordar los temas".

Ha compartido la preocupación del secretario general con la sequía "ante la que hay que actuar y prever", pero "Moreno Bonilla solo actúa a golpe de calculadora electoral".

Ferriz ha explicado el alcance de la Ley de la Cadena Alimentaria que "es pionera y responde a las demandas del sector, pretende proteger al eslabón más débil, amplía el catálogo de prácticas comerciales y regular las relaciones comerciales en todos los niveles para evitar las perdidas en los costes de producción. Esta es la clave para proteger al sector", apunta e insiste en que "el Gobierno de España ha escuchado y actuado mientras a la derecha nunca le ha interesado el campo andaluz salvo cuando ve en ellos un rédito electoral y por eso ahora los vemos en las manifestaciones cuando no votaron la Ley".

"Hay quien se acerca a un sector porque cree en él y toma medidas y eso vamos a hacer, escuchar al sector mientras la Junta no toma medidas contundentes salvo confrontar con el Gobierno de España, porque la realidad es que al Gobierno andaluz no se le conoce otra medida sobre el campo salvo freír a tasas al sector ganadero y de la agricultura", ha indicado.