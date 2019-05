La victoria del PSOE en Jerez el pasado domingo fue incontestable pues venció en 186 de las 263 mesas que se instalaron en la ciudad para las elecciones generales del pasado 28 de abril.

Ahora bien, el recuento aún no está completamente cerrado en Jerez no porque ahora la Junta Electoral tiene que ratificarlo con el escrutinio definitivo. Hay una mesa, la A de la sección 2 del distrito 7 (donde votan parte de los empadronados en San Telmo) donde hay un descuadre en el recuento que ha propiciado que el recuento no esté cerrado. Por lo tanto, sus resultados no han sido incluidos en el balance provisional en el que se basa este artículo con los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno. Los resultados definitivos se conocerán en próximos días una vez se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia.

La clave, una alta participación

Una de las notas más destacadas de las pasadas elecciones fue la elevada participación —una de las más altas del actual periodo democrático—. En siete mesas ( la de los residentes del entorno de Hipercor, la de parte de avenida Domecq, Torres de Córdoba, San Joaquín, Jacaranda...) la abstención no superó el 15%, unos niveles difícilmente alcanzables en otras citas.

Una vez más, el distrito cuatro, el que se extiende a lo largo de la avenida Alcalde Álvaro Domecq, suele ser el más fiel en cada cita electoral. Y nuevamente se da la tendencia de que las mesas de mayor participación están vinculadas a los graneros de votos conservadores. Cabe como ejemplo una mesa de la zona de Hipercor y dos de la avenida Domecq, donde el voto a fuerzas del arco de la derecha superó el 77%.

Mientras, la zona sur vuelve a ser la más reticente para votar. Siete de las 10 mesas con más abstención se encuadran en este distrito (el número siete) con participaciones que rondaron el 35% en el Mopu y poco más del 40% en parte del polígono de San Telmo y Federico Mayo. En las mesas de San Juan de Dios-San Valentín, ya en la zona oeste, la abstención también rondó el 55%.

La zona rural, el sempiterno seguro del PSOE

Elección a elección se repite en Jerez otra máxima: la zona rural es su feudo del PSOE inexpugnable. Lo atestigua que, de las 20 mesas donde logró más papeletas el pasado domingo, 13 están situadas en algún punto del extrarradio jerezano. En cada una de ellas, superó el umbral de los 200 sufragios, un registro inalcanzable para el resto de formaciones. Los socialistas contabilizaron sus mejores mesas en Cuartillos, Guadalcacín, El Torno y Nueva Jarilla, donde recibieron más del 45% de los votos. Es más, el PSOE solo registró en 28 mesas unos resultados peores que los alcanzados en las generales de hace tres años y medio.

Mientras, en el centro histórico, un enclave que suele tener un electorado conservador, obtuvo unos buenos resultados superando a Ciudadanos y quedándose a poco más de 100 votos del PP, la fuerza más votada en esta zona (4.526 frente 4.410 si se suman los dos distritos del casco histórico).

El PP solo vence en 37 mesas

Fue otra noche aciaga para los populares que en esta ocasión vieron como solo vencieron en 37 mesas. Sigue manteniendo sus feudos del eje de la avenida Domecq y de algunas zonas residenciales aledañas pero Ciudadanos y Vox le han comido bastante terreno. De este modo, el PPrecibió más del 40% de las papeletas en las mesas de los residentes del entorno de El Bosque y del González Hontoria así como de los empadronados en calle Santo Domingo, Manuel de la Quintana y parte de la avenida Domecq.

En cambio, sus peores registros se escrutaron en la zona sur. No en vano 8 de las 10 mesas con menos papeletas populares se contabilizaron en este distrito, concretamente en urnas de Federico Mayo y La Liberación, entre otras.

En más de 40 mesas la formación popular perdió más de un centenar de votos en cada una de ellas. Pero, ¿a dónde se fueron esos apoyos?. Analizando los resultados de estas mesas, precisamente, se corrobora que el mayor beneficiario ha sido Vox, con unos 4.500 votos aproximadamente, seguido de Ciudadanos con casi 2.000 apoyos ‘robados’. Ahora bien, también hay un trasvase hacia el PSOEde unos 776 sufragios. Los trasvases más destacados del PP a Vox se produjeron en las mesas de la plaza del Caballo, Divina Pastora, la plaza de la Estación o la Plaza Aladro.

Ciudadanos pesca no solo en el granero del PP

Ciudadanos logró sus mejores registros en unas elecciones en Jerez superando en votos los obtenidos tanto en las generales de 2016 como en las autonómicas del pasado mes de diciembre. No en vano, fue la fuerza más votada el pasado domingo en 56 mesas.

Sus mejores registros, con un escrutinio por encima de los 180 votos, se produjeron en el Parque Nazaret, La Marquesa, Divina Pastora, Hacienda El Polo (El Pelirón) y Jacaranda. En cambio, la formación naranja volvió a pinchar en la zona rural y en algunas mesas de la zona sur (sus peores cifras fueron en Las Tablas, La Guareña, Federico Mayo y Mopu).

Los resultados del pasado domingo corroboran que el crecimiento de Ciudadanos no es solo a costa de los feudos populares sino que tuvo un crecimiento más o menos pronunciado en todos y cada uno de los distritos electorales en los que se divide Jerez —de hecho solo recibió menos papeletas en 14 mesas respecto a 2016—.

Muestra de ello es que en 106 urnas el número de papeletas de Ciudadanos creció entre un 0,1 y un 5% en comparación con las anteriores generales. Sus mayores incrementos de apoyo se contabilizaron en Divina Pastora, Pago San José, Parque Nazaret, Las Flores, Jacaranda, Pozoalbero y Barriada España.

Los discretos registros de Unidas Podemos

Aunque obtuviera más votos respecto a las autonómicas, la coalición de Podemos e Izquierda Unida sigue sin alcanzar los registros alcanzados por separado en los comicios de 2015 —de hecho obtuvo peores resultados en nueve de los diez distritos—. Sus mejores mesas estuvieron en la zona este de la ciudad (Parque Nazaret y La Milagrosa, fundamentalmente). Recogió más apoyos también en una mesa de La Barca, en la de Nuevo Chapín y en dos del centro (la del entorno de San Lucas y de la plaza de la Asunción).

En cambio, las mesas de los residentes de la calle Taxdirt (Santiago), La Liberación, Federico Mayo y parte de Puertas del Sur fueron las que más penalizaron a la coalición. Asimismo, se corrobora que la coalición perdió votos en favor del PSOE puesto que si en 2016 Podemos e IUsuperaron a los socialistas en 88 mesas, esta vez solo lo hizo en una (concretamente en una de la zona de El Altillo). En 46 urnas, el PSOE le sacó una diferencia de más de 100 votos.

Vox continúa en ascenso

Tras los más de 10.000 votos en las autonómicas, Vox continúa recibiendo respaldos haciéndose un hueco en las mesas con una clara tendencia conservadora histórica.

De hecho, en 35 mesas superó la cifra de los 100 respaldos (Sherry Golf, entorno de plaza San Juan o plaza Aladro, por citar algunas) y fue la segunda fuerza más votada en las urnas de los residentes de la zona de la plaza del Caballo, en parte de la barriada Las Flores, el entorno del instituto Seritium y en Torres de Córdoba y Parque Capuchinos.

En cambio, sus peores resultados continúa registrándolos en la zona rural donde no alcanzó los 20 votos en parte de las mesas (sus peores registros fueron en El Torno y Mesas de Asta) y en algunos colegios de la zona sur (Federico Mayo y Mopu).