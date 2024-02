El PSOE insiste en que las medidas del gobierno local contra el avance de las renovables en el viñedo de Jerez "no sirven para nada"

El portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Díaz, considera que el Consejo Regulador del vino de Jerez se está dejando engatusar por la operación de "marketing político de cara a la galería" diseñada por el gobierno local frente al avance de las energías renovables en el viñedo de Jerez, en concreto la moratoria para la suspensión de nuevas licencias en zona de viñedo protegido por un periodo de dos años mientras se elabora un Plan Especial para regular su implantación en el término municipal, aprobados por el pleno municipal, pero que "no sirven para nada".

El ex responsable de Urbanismo echa en falta la "actitud beligerante" que mantuvo la institución jerezana del vino durante el anterior mandato del PSOE al frente del Ayuntamiento de Jerez para convertirse en "cómplice de algo que saben que no es legal", porque "no se ha modificado nada que permita paralizar las licencias ni los informes de compatibilidad urbanística".

Cabe recordar que el Consejo Regulador anunció días atrás que va a solicitar a los ayuntamientos de Jerez, El Puerto y Sanlúcar los informes de compatibilidad urbanística aprobados en los últimos años y en los que se basan los promotores de nuevos proyectos de renovables para alcanzar acuerdos con los propietarios de terrenos e iniciar el procedimiento de la solicitud de autorización a la Junta de Andalucía.

"Me extraña que el Consejo del vino se centre en los informes de compatibilidad urbanística cuando, con anterioridad, los proyectos tienen que tener el visto bueno de la Consejería de Industria de la Junta", a la que a su juicio, deberían de dirigirse "para pedir explicaciones".

"En lugar de a los ayuntamientos, tienen que ir a la Junta", a la que el portavoz socialista afirma que, en su etapa al frente del Consistorio jerezano, "preguntamos por el numero de autorizaciones que había en trámite, pero no nos respondieron. Sin embargo -prosigue- por nuestros propios medios logramos enterarnos de que había más de cien en el término municipal".

"La clave para paralizar las licencias la tiene la Junta", asegura Díaz, quien recuerda que el PP votó en contra de la iniciativa legislativa presentada por el grupo socialista en el Parlamento andaluz con el apoyo de 70 u 80 ayuntamientos, entre ellos el de Jerez, para ordenar la implantación de las energías renovables.

"Esa era la herramienta para paralizar las licencias, no el Plan Especial aprobado por el pleno municipal, una pantomima que adolece de informe técnico ni de intervención, pero el presidente del Consejo Regulador -César Saldaña- mantuvo entonces un silencio sepulcral, cuando debería haber presionado para que saliera adelante".

José Antonio Díaz anima al gobierno local y a su alcaldesa, María José García-Pelayo, a retomar aquella iniciativa legislativa para volver a presentarla al Parlamento andaluz, toda vez que insiste en que "es la única forma de ordenar, con seguridad jurídica, las energías renovables, y no la chapuza que han hecho, que no va a paralizar nada".

En este sentido, indica, las medidas adoptadas por el gobierno local no se ajustan a la LISTA, la ley del suelo de Andalucía, que "marca claramente qué herramientas urbanísticas permiten suspender las licencias"; "lo que se ha aprobado es nada y el Consejo Regulador debería contar la verdad a los viñistas en lugar de conformarse con un documento que no tiene ningún valor, porque con este marketing político van a seguir aprobándose más proyectos de renovables" y "no va a solucionar nada".