El PSOE "no entiende" que Saldaña pueda ser portavoz del PP en el Ayuntamiento

En el PSOE de Jerez no ha sentado bien que el PP haya designado a Antonio Saldaña como portavoz de su grupo municipal, desplazando de este puesto a Antonio Montero, que ha venido desarrollando esta labor hasta ahora. Afirman que "tras el caos sembrado por el concejal ha terminado asaltando la portavocía de su partido en Jerez, con el silencio cómplice de Moreno Bonilla y Ana Mestre que se ven incapaces de poner orden en un PP que ha perdido la brújula".

Los socialistas consideran el nombramiento como "un insulto a los jerezanos, que ven como cometer un presunto delito no solo no supone ningún menoscabo en el PP, sino que además se premia". Agregan, no obstante, que no les sorprende "ya que lo vivimos con la señora Pelayo, a la que premiaron como diputada nacional mientras estaba siendo investigada por la trama corrupta Gürtel".

El PSOE opina que en menos de un año, el grupo municipal del PP "ha estado en el centro de variaspolémicas, todas ellas creadas por el propio Saldaña: la lamentable dirección política del grupo plagada de radicalidad y trincherismo político, la invención de un cargo de presidente de grupo que no existe en el ROM (Reglamento Orgánico Municipal), triplicar la tasa de alcohol al volante por Saldaña y sus absurdas excusas posteriores, y ya, por último el cambio hasta en tres ocasiones de portavoz municipal, dándole un auténtico revés político a los anteriores portavoces: Almudena Martínez y Antonio Montero".

Agrega que los principales damnificados "del caos interno del PP de Jerez son sin duda los votantes populares, que tienen que soportar que sus votos solo sirvan para mantener en su cargo a un político irresponsable, así como toda la ciudadanía de Jerez que sin duda merece algo mejor en las filas del principal partido de la oposición en la ciudad".

El PSOE critica además que las direcciones regionales y nacionales del PP "callen y otorguen ante el comportamiento irresponsable de Saldaña dentro y fuera de la actividad política. En el PSOE de Jerez ya nos pareció grave que los populares pidieran la renuncia de Saldaña para desdecirse en menos de 48 horas y permitirle conservar todos sus cargos electos. Ahora, Moreno Bonilla y Casado quedan como incapaces de llamar al orden a un concejal que está sembrando el caos en el grupo municipal de Jerez". Se preguntan "a qué le temen y qué fue lo que hizo que recularan después de exigir la renuncia de todos los cargos de Saldaña".