El PSOE rechaza el "tarifazo" del agua y pide al Consorcio una "alternativa progresiva"

El vicesecretario general tercero del PSOE de Cádiz y alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha mostrado el absoluto rechazo de los socialistas al “tarifazo” en el agua y ha pedido al presidente del Consorcio de Agua de la Zona Gaditana, Andrés Díaz, "que deje sobre la mesa el acuerdo para la duplicación del precio en la actual tasa que pasaría de un 0.15 a 0.31,6 euros por metro cúbico de manera que se estudie una alternativa progresiva, proporcional y con tiempo de adaptación para los ayuntamientos".

Entiende Ruiz Arana que "con esa propuesta del PP, que asumen los andalucistas de Andalucía por Sí en atención a los pactos que mantienen, pretenden convertir a los ayuntamientos en recaudadores de la Junta de Andalucía para tapar la falta de políticas de agua e inversiones por parte de Moreno Bonilla”.

Al hilo, pregunta por el papel del gobierno andaluz “que no solo no hace las inversiones que le corresponden, dejando de ejecutar hasta el 50% de las inversiones sino que encima duplica los costes de los cánones que ya son tres los que se pagan”. “Moreno Bonilla actúa como siempre, yo no me mancho y repercuto a los ayuntamientos lo que tendría que cobrar yo. Es el ayuntamiento el que recauda la duplicación en el coste de los cánones”, apunta.

Así, reclama al PP que “deje de mirar para sus intereses particulares como partido político, que se deje de trasladar a los ayuntamientos las cuestiones que tiene que ejecutar la Junta Andalucía y que al final haga esas inversiones de manera que le dé un respiro a la labor que hace el Consorcio, que al final no es otra que trasladar al Ayuntamiento unos costes que está soportando y que lógicamente, se ven afectados por esta situación”.

“Si además en los costes económicos que hemos visto en los estudios económicos no se percutiera esa amortización de inversiones, la subida no hubiera sido de un cien por cien, hubiera sido más moderada; habríamos entendido una subida a un 0,19, estamos hablando básicamente del IPC pero es que la subida que plantean es descomunal”, ha señalado.

Por tanto, piden "a los socios de coalición de esta tramitación que nos traigan estudios económicos más ajustados a la realidad de los ayuntamientos, que nos den plazo suficiente para que nos podamos adaptar y por tanto, no nos suponga un déficit en los presupuestos municipales”. De la misma manera, Ruiz Arana ha demandado saber cuál es el plan de inversiones que podría justificar esa subida en el precio.

El alcalde roteño afea al presidente que “esté asustando a la ciudadanía”, alegando que puede haber municipios que se queden sin abastecimiento de agua “porque no tienen nada que ver los costes de mantenimiento en la red con que llegue o no agua porque en nuestra opinión la llegada de agua está garantizada conforme a como se ha venido gestionando el Consorcio de agua en los últimos años positivamente”.

Asegura Ruiz Arana que “la sequía no tiene nada que ver con el suministro, tiene que ver con que el Consorcio en la práctica está repercutiendo a los ayuntamientos, unas cantidades desorbitadas y muchas de ellas como consecuencia de la política de aguas de la Junta de Andalucía”.

“Por eso, pedimos que lo dejen sobre la mesa, que nos volvamos a sentar, y si no están por la labor y quieren seguir dependiendo de la política del señor Moreno Bonilla está en su derecho, pero tendrán que darnos más plazo para poder adaptarnos y sobre todo que comprometan a la comunidad autónoma a ejecutar las inversiones, porque el Consorcio por sí solo no las puede afrontar”, ha añadido.

Como la aprobación es provisional y se tiene que publicar aún en el Boletín Oficial de la Provincia, Ruiz Arana ha anunciado que “desde el PSOE vamos a presentar alegaciones en lo que respecta a la parte administrativa, y en cuanto a las acciones políticas, el PSOE presionará con mociones en el próximo pleno de la Diputación provincial, así como en los ayuntamientos, pidiendo la paralización de la medida, la implicación de la Junta de Andalucía y reclamando que esta adaptación de tasas se hagan de manera progresiva, proporcional y con tiempo suficiente para que los ayuntamientos podamos adaptarnos”.

El dirigente socialista ha lamentado "los vaivenes del PP con este asunto" y que al final hayan tardado seis meses desde el primer anuncio para "imponer una subida que, ayuntamientos como el de Jerez del PP dijeron que no asumirían, y sin embargo, han votado a favor de la propuesta".

En definitiva, Ruiz Arana ha dejado claro “el rechazo de plano al tarifazo” y ha pedido mayor diálogo y una explicación sosegada de los estudios económicos para buscar una alternativa progresiva y no lineal. Subraya que “sería injusto que la ciudadanía tuviera que asumir finalmente el coste repercutido de la subida ya que es inviable que los ayuntamientos puedan modificar sus ordenanzas, que tardan dos o tres meses de tramitación, para poder asumir la subida”.