'Padre Coraje' asegura que se cuida "para seguir investigando"

Francisco Holgado, padre de Juan Holgado, el joven asesinado el 22 de noviembre de 1995 en la gasolinera de Martín Ferrador, ha asegurado a este medio que "me estoy cuidando al máximo porque sigo con las investigaciones del crimen que le costó la vida a mi hijo. Ya tengo 74 años y me queda mucho por hacer". Según señala, "hay que convencerse de que 'El Gata' no pudo haber hecho eso él solo. Necesitó ayuda para hacer eso. Si alguien se cree que me voy a parar está completamente equivocado".

El hecho de que sumario haya quedado cerrado casi 23 años después de la comisión del asesinato provoca a Francisco Holgado, también conocido como 'Padre Coraje', tristes y duros recuerdos. "Todo esto no se ha solucionado porque la investigación fue un absoluto desastre desde el principio. Muchísimas cosas que se hicieron mal. Si la investigación la hubiera cogido desde el principio la Guardia Civil esto no habría acabado de esta forma".