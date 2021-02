Pasear por un camino sin baldosas...

Lejos de ser el camino brillante y amplio del Mago de Oz, los caminos de Torrox dibujan una ciudad de vandalismo y dejadez. Las intervenciones municipales en el entorno no son suficientes para renovar de una forma total e integral este ‘pulmón verde’. Este tramo en la calle Escritor William Shakespeare es un ejemplo de la peor cara de Torrox y ahora que se prefieren los espacios abiertos para disfrutar en familia se deberían priorizar actuaciones que ayuden a mejorar su estado. No es el único ‘punto negro’ en materia de parques, y ya no sólo en referencia a espacios verdes, sino a parques infantiles. Sólo hay que ir a plaza Madrid para ver una zona de juego desastrosa.