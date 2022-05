Juan Pedro Cosano recupera la figura de Carlos II en una novela que presentará este jueves en Díez-Mérito

El abogado y escritor jerezano Juan Pedro Cosano presentará este jueves, 19 de mayo, a las 20 horas, en las Bodegas Díez-Mérito su nueva novela, 'Nadie podrá quererle como yo' (Espasa), una aproximación histórica a la figura de Carlos II, el rey más denostado y peor entendido de nuestra historia, a juicio de su autor. Contará con la compañía del gerente de las bodegas, Salvador Espinosa, y el jurista Miguel Arias Cañete.

María Luisa de Orleans, hija de Monsieur y sobrina de Luis XIV, el Rey Sol, con apenas diecisiete años es destinada por su tío a contraer matrimonio con el hombre, posiblemente, más feo, monstruoso y deforme de Europa. También el más poderoso: Carlos II de España, el Hechizado. El monarca recibe a su reina en un humilde pueblo burgalés y quedará inmediatamente prendado de su belleza; ella, horrorizada por su fealdad. Pero, tras diez años de matrimonio, María Luisa ama a su marido, un hombre justo y cabal, con el que vive feliz, salvo por la ausencia del ansiado heredero. La presunta infertilidad de la reina es la comidilla de la corte -la reina infecunda, la llaman- y la pone en el punto de mira de las distintas facciones que no dejan de conspirar: los nobles, la reina madre Mariana de Austria, el embajador de Francia y el del Imperio. Un día, la reina cae enferma y sospecha que ha sido envenenada.

El rey, sabiendo que no se puede fiar de nadie, encarga una investigación a Francisco Antonio de Bances y Candamo, el dramaturgo real, quien, muy a su pesar, acepta el insólito encargo cuando la desdichada reina muere tras una terrible agonía, dejando a Carlos con una hermosísima declaración de amor ("Nadie podrá quererle como yo"), pero desolado y con el reino a punto de convertirse en un despojo para las grandes potencias. Candamo recorre las camarillas de Madrid: nobles, embajadores, escritores y artistas, y también interroga a los bufones, criados y gente de toda condición que puedan saber algo de lo que ocurrió tras los impenetrables muros del Alcázar. Su investigación le llevará hasta una mujer formidable, la condesa de Soissons, expulsada de Francia tras haber sido acusada de envenenar a su marido y que era amiga íntima de María Luisa.

Cuenta el autor que a mediados de enero de 2018, "tras una larga conversación con mi editora sobre lasituación del mercado y los proyectos futuros, concluimos que debía encontrar un personajealrededor del cual tejer una novela acorde con lo que los lectores venían requiriendo. No sé muy bien cómo, di con la figura de María Luisa de Orleans. Sobrina del Rey Sol, hija de Monsieur, esposa de Carlos II el Hechizado, el último de los Austrias españoles, el monarca más desprestigiado de nuestra historia reciente... Una reina francesa en el trono de España, cuando más turbulentas eran las relaciones entre ambos países y cuando la monarquía hispánica zozobraba por falta de un heredero. ¿Habría ahí una novela? ¿Estaría ahí, en la figura de esa joven reina muerta en el esplendor de su vida, el personaje que con tanto ahínco estaba buscando? Empecé a adentrarme en su vida y milagros. Y en su muerte. Había fallecido súbitamente, cuando no había cumplido veintisiete años de edad, y no era mucho lo que sobre ella se había escrito. Más bien, era muy poco, poquísimo, y casi nada de ficción".

Pero, ¿fue envenenada la reina María Luisa de Orleans? Y si lo fue, ¿quién lo hizo y, sobre todo, quién lo ordenó?

Su autor responde: "No lo sé a ciencia cierta. Tal vez sí. Tal vez no. Sus contemporáneos, desde luego, sospecharon que podía haber muerto de esa manera. Después de leerme decenas de libros sobre la época, centenares de escritos contemporáneos a los personajes, multitud de tesis y cientos de artículos, mis dudas siguen tan indemnes como cuando inicié la investigación con la biografía sobre la reina escrita por don Gabriel de Maura y Gamazo, duque de Maura. Hablo de ella y de otras obras y documentos sobre el óbito de la joven reina en una nota final en el libro".

El marido de María Luisa, Carlos II, es el personaje nuclear de esta novela. Ha pasado a la historia con el sobrenombre del Hechizado. Tuvo el infortunio de sufrir en sus carnes las tremendas consecuencias de siglos de endogamia, le tocó gobernar el país en el momento de su mayor decadencia y le tocó, asimismo, lidiar con el más astuto gobernante del siglo, como fue Luis XIV. Pero, frente al poderío y las ansias expansionistas del sire, Carlos se comportó resueltamente, con dignidad, intentando rodearse siempre de los mejores e imponiendo medidas fiscales y administrativas que el país necesitaba, por impopulares que fuesen. A otros monarcas españoles también les correspondió enfrentarse a adversarios formidables, y pocos demostraron la entereza y dignidad de Carlos. "He intentado -apunta Cosano- que casi todos los datos y actuaciones sobre su figura sean fidedignos con la realidad histórica o ajustados a su carácter. Todo indica que aquellos dos jóvenes casados por razones de Estado contrahecho y enfermizo el uno, arrebatada de sus raíces la otra, llegaron a quererse de verdad".