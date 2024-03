Pedro Gallardo acusa al gobierno de Sánchez de "no escuchar ni ofrecer soluciones al campo"

El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Cádiz, Pedro Gallardo ha manifestado “la solidaridad con el campo gaditano ante el hartazgo del sector y el apoyo a las protestas y reivindicaciones que agricultores y ganaderos están llevando a cabo en defensa de su viabilidad”.

Gallardo ha criticado que frente la multitud de problemas que afrontan agricultores y ganaderos, como la asfixia por la implantación de requisitos ambientales y burocráticos que dificultan la actividad, la inseguridad jurídica, el incremento de los costes de producción o la indefensión ante la competencia desleal ejercida desde terceros países, el Gobierno sea incapaz de escuchar y dar soluciones. “El Ministerio está hundido, no tienen credibilidad y el campo no lo pisan. Al partido socialista y al gobierno en la calle no se les ve pero en el campo ni se les ve ni se les espera”, ha afirmado.

El diputado ha contrapuesto el compromiso del PP, “el partido del campo” que ha dialogado y consensuado con el sector y ha elaborado un Plan de Choque en ayuda de nuestros agricultores en el que se apuesta por la flexibilización de la Política Agraria Común, el aplazamiento del denominado cuaderno digital hasta que sea obligatorio en el resto de la UE, revisar el Plan de seguros agrarios combinados para actualizar rendimientos y ampliar coberturas, y modificar las actuales políticas de sanidad animal, con adecuado control de la fauna salvaje y las especies invasoras. También se insta al Gobierno a reforzar la imagen de los productos alimentarios españoles en los mercados, reforzar las inspecciones aduaneras en puertos, revisar la Ley de la Cadena que ha sido uno de los grandes fiascos del ejecutivo socialista, impulsar el PERTE agroalimentario y abordar una verdadera reducción de impuestos y gastos que a día de hoy están asfixiando al sector.

En rueda de prensa en Jerez junto a la concejal Carmen Pina, Pedro Gallardo ha reiterado “el rechazo del PP al Pacto Verde europeo propuesto sin consenso y sin escuchar ni a agricultores ni a los territorios” y que supone, como se venía alertando, una reducción de la producción en un 15%. Recordando que fue el Partido Socialista quien lo votó favorablemente en Bruselas mientras los Eurodiputados del PP lo rechazaron.

Respecto a la PAC, denuncia el recorte de 5.000 millones de euros y comenta que “con la que está cayendo no se pueden hacer más políticas verdes cuando los números en la explotaciones son rojos”. El PP ha denunciado que el PEPAC se envió a Bruselas, “con nocturnidad y alevosía” antes de que finalizara el periodo de consultas y sin reunirse ni una vez con las organizaciones agrarias. “La PAC de Planas deja fuera al 23% de los agricultores y ganaderos a la hora de realizar los eco-regímenes y ha generado unas pérdidas en el campo gaditano de unos 40 millones de euros”.

Igualmente, Pedro Gallardo ha rechazado por insuficientes los pagos asociados anunciados por el Ministerio de Agricultura que suponen unas ayudas que vienen a ser “una limosna para el olivar tradicional” de apenas 40 euros por hectárea, mientras que para los cereales se destinan 0 euros.

En las ayudas a los costes de producción ha comparado que mientras en Polonia está establecido en 151 euros por hectárea para los cerealistas aquí es de apenas 40 euros cuando, por citar un ejemplo, en el caso de cultivos de cereales los costes subieron más de 350 euros por hectárea.

Respecto a la ganadería, el PP ha destacado la política puesta en marcha por el Gobierno pasa por “acabar y exterminar la cabaña ganadera para así arreglar el problema”, de forma que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han perdido 3 millones de cabezas de vacuno, ovino y caprino. “Nada se está haciendo para ayudar a los ganaderos frente a las enfermedades como la EHE.”

Otras de las reivindicaciones planteadas por el diputado popular son la falta de reciprocidad en los controles de producción y la competencia desleal ante los mayores requisitos a la producción nacional que de países de fuera y también la de inspecciones en los puertos de entrada; el fracaso de la ley de cadena alimentaria ya que el precio de multiplica hasta por 10 en el mercado; o los seguros agrarios que tienen coberturas mínimas, rendimientos muy desfasados y desactualizados con la realidad y que provocan una escasa contratación de los seguros agrarios.

Por último, ha defendido el rechazo del PP a la Ley de Restauración de la Naturaleza, aprobada la semana pasado en el Parlamento Europeo con el apoyo del PSOE, mientras que todos los Eurodiputados españoles del Partido Popular votaron en contra ya que esta ley va a limitar la superficie a la hora de sembrar y es un limitante a la hora de producir.