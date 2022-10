Pedro Pacheco volverá a participar este sábado en un acto andalucista

Andaluces Levantaos celebrará este sábado en las Bodegas Díez Mérito de Jerez un acto donde contará con la participación de históricos del andalucismo como el ex alcalde de la ciudad Pedro Pacheco; la ex regidora de Puerto Real Maribel Peinado, o el ex alcalde de Almuñécar Juan Carlos Benavides. También se ha anunciado la participación del coordinador nacional de AxSí y alcalde de Coria del Río, Modesto González, y del escritor José Luis de Villar, que acaba de publicar el libro ‘Por un poder andaluz, historia del Partido Andalucista (I), los años de la clandestinidad (1965-1976).

El evento se realiza bajo el nombre ‘Orgullo Andalucista, el resurgir del poder político andaluz’ donde, además de las intervenciones anunciadas, se proyectará un audiovisual y se interpretará el himno andaluz (además del oficial el compuesto por Manolo Sanlúcar). La entrada es libre hasta completar el aforo.

El acto fue presentado días atrás por el portavoz en la provincia de Cádiz de Andaluces Levantaos, Fran Romero, y el portavoz de la gestora de AxSí en Jerez, Santiago Casal. Romero apuntó que este acto servirá para “recordar los muchos motivos que tenemos para sentirnos orgullosos de ser andaluces y nos invita a echar un vistazo al pasado, presente y futuro del andalucismo”.