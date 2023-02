Pelayo se compromete a nombrar a un responsable municipal de parques empresariales y polígonos industriales si llega a la Alcaldía

La candidata del PP a la Alcaldía, María José García-Pelayo, ha mostrado su total confianza en el potencial de Jerez para ser receptor de inversiones importantes. “Pero Jerez tiene que estar preparada para eso. Y para que Jerez esté en las mejores condiciones competitivas tiene que haber una alcaldesa que trabaje. De momento no la hay pero a partir de mayo, Jerez tiene mi compromiso de que, como alcaldesa, no dejaré escapar una sola oportunidad de inversión, empleo y generación de riqueza.

Según los populares, en los últimos ocho años Jerez no ha sido capaz de atraer inversiones importantes ni de contar con unos polígonos industriales preparados ni cuidados. Algo que, según el PP de Jerez, cambiará "radicalmente" a partir del próximo mes de mayo si su candidata logra la Alcaldía.

"Tras conocerse que todos los jerezanos vamos a tener que pagar 3,4 millones de euros porque el gobierno de Mamen Sánchez no hace su trabajo y que Jerez tiene hoy 800 parados más que el mes pasado, sostenemos que aquí tenemos el resultado de 8 años de Mamen Sánchez: no hay inversiones porque no hay suelo preparado y urbanizado disponible de grandes dimensiones; no lo hay porque Mamen Sánchez no hace su trabajo, lo que nos cuesta a los jerezanos 3,4 millones de euros que bien podrían servir para tantas inversiones que necesita Jerez", remachan.

Critican que en estos ocho años de Mamen Sánchez no ha habido una gestión seria que dinamice los polígonos industriales ni parques empresariales. Pelayo, por su parte, ha anunciado que nombrará a un responsable municipal para que atienda estos 18 motores económicos, a los cientos de empresarios y miles de trabajadores.