Pelayo solicitará a las nuevas promotoras la bajada del recibo de la luz si logra la Alcaldía

El Plan Jerez del PP jerezano y su candidata María José García-Pelayo lo ha presentado en el salón de actos de la ONCE, a unas 30 organizaciones sociales y ONG a quienes ha traslado su prioridad máxima: los jerezanos que lo están pasando mal. La presidenta local del PP de Jerez ha subrayado que, “no podemos tener una gran ciudad si los jerezanos no tienen calidad de vida”.

"Cáritas, Cruz Roja, la ONCE…, todas las asociaciones están tendiendo cada vez a más jerezanos que ya no pueden más. Sé que la gente ya no puede más. Me llaman, me escriben, me paran para decirme que ya no pueden más, que no pueden pagar la luz, ni echar gasolina o comprar determinados alimentos. Las puertas del Ayuntamiento estarán especialmente abiertas para ellos cuando sea alcaldesa” ha afirmado García-Pelayo, quien sostiene que “no me resigno porque las cosas estén mal, tengo mucha ilusión en conseguir un Jerez integrador”.

Por eso, si llega a la Alcaldía, dice que "todas las delegaciones municipales van a hacer política social, se llamen como se llamen, gestionen lo que gestionen, todas tendrán un valor social prioritario. “Haré que todas las administraciones hagan política social en Jerez. Haré que la Junta multiplique su compromiso social con Jerez, y el Gobierno de España también”.

En este sentido, Pelayo ha anunciado que, cuando sea alcaldesa, solicitará a los promotores de parques de energía que bajen el recibo de la luz a las personas con más problemas económicos como medida compensatoria.

También se ha comprometido a trabajar con la Junta para agilizar las tramitaciones de reconocimiento a la dependencia y a que el Ayuntamiento, cuando sea alcaldesa, aporte más dinero a Ayuda a Domicilio.

En relación a los convenios que el Ayuntamiento tiene actualmente con algunas ONGs de la ciudad, Pelayo ha señalado que la colaboración del Ayuntamiento será con todas las ONGs y los convenios habrá que extenderlos a todas las entidades sociales. Al igual que actualizarán los planes municipales de violencia de género, de adicciones, de igualdad de oportunidades o de salud, todos caducados desde 2015 o 2016.