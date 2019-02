Pelea en plena Cristina con 6.000 euros de por medio

Fue un verdadero lío. Un súbdito marroquí se lía a golpes con un súbdito chino en plena Alameda Cristina. Los golpes, la pelea y los gritos, alertan a la parroquia de un bar cercano. Y se cursa aviso a las fuerzas del orden. Los primeros en llegar son los agentes de la Policía Local a los que de inmediato se unen los de la Policía Nacional.

Comienza entonces un no menos lioso entuerto. Según el súbdito chino, un asiduo de las tragaperras, el marroquí ha intentado robarle su dinero. Por extraño que parezca éste llevaba en los bolsillos la nada despreciable cantidad de 6.000 euros. El marroquí aseguraba por su parte que el chino no le había pagado el importe de un coche que le había vendido, al parecer cifrado en 1.400 euros según testigos presenciales. En su presunto afán por recuperar el dinero de la no menos presunta venta la emprendió a golpes con el súbdito asiático. El escándalo, la tarde del pasado martes, fue mayúsculo.

Personas que frecuentan la zona aseguraron a este medio que el chino había ganado una buena cantidad de dinero (5.000 euros) en un local de juegos de la zona de El Mamelón. Este medio no ha podido dar veracidad a este extremo. Una vez que los agentes policiales se hicieron cargo del asunto comprobaron que el asiático llevaba en los bolsillos nada más y nada menos que 6.000 euros. Al tratarse de denuncias cruzadas el dinero quedó depositado en comisaría a la espera de que éste fuera trasladado al Juzgado de Instrucción donde se determinará quién es su legítimo propietario. Los testigos presenciales sospechan, es más, tienen la certeza a su juicio, de que el marroquí vio al marroquí ganar en la ruleta electrónica del local y que acto seguido le siguió. Se trata sólo de una sospecha, aunque en la zona la dan como la versión verdadera.