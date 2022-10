Pequeños curiosos

Se acabaron las vacaciones. Hemos empezado ya el curso escolar y estamos inmersos en la rutina de ir al cole, hacer la tarea y acudir a las extraescolares. Como padres y educadores, nos encanta que nuestro alumnado y nuestra prole sean buenos estudiantes, tengan un brillante expediente académico y sepan mucho inglés. Lo malo es que, si bien en los principios de su vida académica algunos de ellos tienen interés por lo que el maestro enseña y sienten curiosidad por descubrir cómo funciona el mundo que les rodea, con el paso de los años el sistema educativo se encarga de que vayan perdiendo ese gusanillo insaciable que invita constantemente a preguntar el porqué de las cosas.

Menos mal que el colegio no es la única forma de aprender. Menos mal que tenemos libros que no son los libros de texto. Menos mal que existen personas que se hacen las preguntas de toda la vida desde distintos puntos de vista, y les dan forma ilustrada en un libro que “a pesar de” ser informativo es recreativo y es un disfrute para cualquier persona curiosa, sea de la edad que sea.

Y es que hay un auge en la publicación de libros infantiles ilustrados que tratan diversos temas de conocimiento que a veces ni los bibliotecarios somos capaces de encajar en una estantería concreta de nuestro fondo infantil. Libros donde la ilustración no solo está muy cuidada, sino que forma parte imprescindible de lo que quiere dar a conocer.

Empezaré por 'Geo-gráficos', de Regina Giménez, publicada por Libros del Zahorí. En esta especie de atlas, los planetas y las estrellas se transforman en círculos, las montañas son triángulos, los ríos son líneas y los terremotos espirales. Las medidas de los elementos geográficos, tan farragosas de comprender con una mera cifra matemática, consiguen su expresión visual a través de la ilustración. El caudal de los ríos se muestra en triángulos de diferente volumen, y la extensión de los continentes toma forma en una suerte de círculos concéntricos.

Esta misma editorial ha decidido reunir algunos apuntes biográficos de personajes destacados, con sus mascotas. 'Amistades animales' no es un libro de biografías al uso, ya que los verdaderos protagonistas son los animales de compañía favoritos de personas como Frida Kahlo o Dalí, revelando facetas de la personalidad del artista o científico del que se trate. Ana Gallo es responsable de poner texto a estas anécdotas y excentricidades, mientras que Katherine Quinn es quien ilustra este plantel de mascotas y dueños.

Para los más pequeños, 'Perdido en el museo' de Luisa Vera, les llevará, entre juegos y laberintos, a conocer el arte moderno. Páginas desplegables y unas ilustraciones desenfadadas de obras desde el impresionismo hasta el arte abstracto, le dan al libro un toque divertido, sin dejar de introducir al pequeño lector en algunos de los más conocidos autores y cuadros, para que no se sienta tan “perdido” en los museos de arte que pueda visitar.

Una de las colecciones que más ha conseguido captar la atención de los lectores es 'La vida secreta de…' , perteneciente a la editorial Libros del Zahorí. Los virus, los pedos y eructos, los dientes, las heridas… cada uno de ellos tiene un libro donde se explican detalles de esas pequeñas cosas del cuerpo humano de cada día sobre las que, de tanto ser habituales, nunca nos atrevemos a preguntar. Como sé que estáis ansiosos por saber cómo aguantarse los pedos y eructos, os recomiendo que vayáis directamente al libro a consultarlo.

Como la filosofía no iba a ser menos en los libros informativos fuera de lo común, quería hablaros de dos de ellos que han llamado mi atención. El primero es de Tomi Ungerer, el famoso autor de 'Los tres bandidos'. Conocido por su activismo político, contestó en la revista 'Philosophie Magazine' a las preguntas filosóficas que los niños le enviaban, y han sido ahora publicadas por Blackie Books. En 'Así es la vida', el autor responde desde un punto de vista totalmente personal a las preguntas que le habían hecho llegar: "¿Por qué dormimos? ¿Tienen sentimientos los animales? ¿Se puede morir de amor? ¿Por qué existe la suciedad? ¿Debemos respetar también a los malos?”. Las respuestas son sorprendentes, desde luego no son académicas filosóficamente hablando, ni a veces políticamente correctas. Bajo mi punto de vista, nos ayudan más bien a conocer a este autor tan irreverente como infantil, que apoya sus respuestas en su propia experiencia y deja traslucir sus convicciones.

El segundo libro filosófico pretende ser una ayuda para aquellos adolescentes que se encuentran en ese momento de la vida en el que no saben a qué dedicarse o qué salida profesional tomar. No es despreciable el intento de un autor ya consagrado como Francesc Miralles, que junto con el especialista en Japón Héctor García, han dado forma a un libro que sirva de guía al adolescente occidental basándose el concepto japonés del sentido de la vida. “El pequeño ikigai: cómo encontrar tu camino en la vida” es una especie de manual, donde destaca la sencillez en la escritura, y un propósito inspirador para esos momentos de indecisión. Las personas jóvenes llenas de incertidumbre respecto a su futuro, pueden encontrar una ayuda en la búsqueda del sentido de la vida. Aunque me temo que no es cuestión de edad. Aún somos muchos los que buscamos nuestro propio ikigai.