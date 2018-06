"Pese al ruido, en mi gobierno hemos sido todos una piña"

-¿Qué ha cambiado en Jerez en estos tres años de gobierno socialista?

- Creo que la ciudad está teniendo un cambio tranquilo y sosegado pero importante. Se están poniendo las claves de un nuevo modelo de ciudad más sostenible, más empleador, más cohesionado y más participativo, pensando mucho en la gente. Con ese diseño estamos intentando marcar las políticas que se hacen desde este gobierno pero, además, muy consensuadamente con otros grupos. Eso hay que ponerlo en valor. Esta ciudad necesitaba modernizarse y rejuvenecerse y en esa línea vamos caminando.

-¿Cree que la ciudadanía está percibiendo ese cambio?

-Cuando se hace un diseño de la ciudad marcando una transformación, se necesita una serie de años para verlo, pero se está viendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de apostar por un modelo eficiente de ciudad estamos hablando del cambio de luminarias, de nuevos autobuses de gas, de quitar el ruido en muchas zonas a través de la semipeatonalización, de recuperar espacios para el ciudadano... Estamos dando un cambio también en la participación. Cuando hay algo que afecta a tres calles, nos sentamos con las tres calles y con los comerciantes, hosteleros y vecinos. Cuando hacemos intervenciones en las barriadas es porque previamente hemos estado con los vecinos decidiendo cuáles son sus prioridades.

-¿Qué le piden los vecinos en sus visitas a las barriadas?

-A los vecinos se les encuentra agradecidos porque esa micropolítica de mejorar lo que ven cuando abren sus puestas, eso es lo que ellos quieren. A veces estamos nosotros en otros conceptos y tú vas a la barriada y lo que quieren es que le arregles esos árboles que tienen levantado todo el acerado, que sus calles estén más limpias, que se les ponga un badén o que se arreglen determinadas cosas. Eso es lo que estamos atendiendo con una prioridad fundamental y es que tenemos una política en la que hay inversiones del Ayuntamiento con nuestro propio presupuesto y no sólo a través de las ayudas que hay. En dos años vamos a poner 28 millones de euros de inversión en Jerez. Eso es muy importante porque cuando vamos a las barriadas los vecinos saben ya dónde va su dinero. Aquí se vendió el agua y los jerezanos no vieron ni un céntimo de inversión. Ahora se ve. Fundamentalmente porque son peticiones que ellos mismos han pedido y esa política es la propia que también tiene que hacer un Ayuntamiento.

-¿A qué dedicará sus esfuerzos este último año de gobierno?

-Primero a seguir mejorando la situación económica-financiera del Ayuntamiento. Es importantísimo que cada año se mejore. La situación de Jerez no se soluciona en 3 ni en 5 ni en 10 años pero es importante que se den pasos. También podemos mejorar la situación económica-financiera y a la vez hemos visto que podemos invertir y hacer políticas para los jerezanos. Esa es una prioridad. Luego vamos a seguir aplicando medidas para que Jerez sea una ciudad cada vez más eficiente y vamos a apostar mucho por la formación. Igualmente vamos a buscar ese Jerez más cohesionado. En los últimos años se ha invertido mucho en la zona sur y ahora, sin dejar a la zona sur, vamos a ampliar todos los programas de integración, de formación y de empleo al distrito oeste, que también lo necesita. Por otra parte, está claro que la marca Jerez tiene nombre en el mundo, pero creo que tenemos que seguir ampliando ese conocimiento de Jerez internacionalmente.

-¿A qué se refiere concretamente?

-A que Jerez no sea sólo conocida por el vino sino también por la repercusión que a lo mejor puede tener un salón como Vinoble. O, por ejemplo, aquí se está haciendo investigación. La mayoría de las empresas que visitamos, y no se conoce, han aguantado y están ampliando y diversificando en estos momentos su negocio. Eso es porque han apostado mucho por la innovación e investigación. Queremos que Jerez sea también conocido por eso y se está trabajando porque queremos impulsar que sea también una ciudad de innovación y de investigación. Estamos pensando en una feria sobre ello para que sea visible lo que están haciendo las empresas.

-¿Qué grandes inversiones quedan pendientes antes de terminar el mandato?

-Plaza Belén va a terminar en breve, hemos empezado las obras de La Hoyanca y estamos remodelando el entorno de San Juan de los Caballeros. Queremos trabajar en una ciudad inteligente en tres áreas: centro de Jerez, barriadas y zona rural. Las medidas hay que implementarlas unas con otras, es decir, no sólo mejoras el centro con tener una plaza, sino que a la vez tenemos que llenarla de contenidos. Vamos a potenciar eso, sacar las bibliotecas a las calle y a los parques, que la gente pueda ir a una plaza a escuchar un concierto o a tocar la guitarra. Es decir, darle uso, lo que queremos es que la gente viva la calle, sean los dueños de la calle y puedan compartir experiencias y sensaciones. Ese modelo de ciudad nos lleva también a una peatonalización para recuperar el centro para el ciudadano y turísticamente. Además, tenemos en el presupuesto la recuperación de espacios del Ayuntamiento para eventos culturales diversos, como puede ser en el Callejón de los Bolos, el Tabanco del Duque o en la parte alta de los Claustros... Es decir, queremos darle esa movilidad y esa recuperación al centro para que tenga que ser un eje muy importante comercial, turístico y gastronómico.

-Habla de proyectos incluidos en el presupuesto, pero aún Hacienda no le ha dado el visto bueno al documento. ¿Cuándo lo tendrán?

-Nos han dicho que nos contestarán mañana lunes. Iban a responder esta semana, pero nos han pedido nueva documentación. Ya se la hemos enviados y confiamos en que el lunes tendremos la respuesta.

-A pesar de todo el tiempo que llevan esperando el presupuesto, han mantenido una buena relación a lo largo del proceso con el Ministerio de Hacienda.

-Yo no critico a una persona o una Administración, yo estoy en contra de la política que se ha practicado desde el Ministerio de Hacienda contra los ayuntamientos. Espero que la ministra de Hacienda y la de Política Territorial nos den la autonomía que los ayuntamientos tenemos que tener. Ahora mismo estamos atados, no solo Jerez, sino muchos ayuntamientos por la Ley de Régimen de Base Local, por el techo de gasto y por la tasa de reposición. Espero que con este nuevo Gobierno los ayuntamientos puedan recuperar sus autonomías. No me entra en la cabeza que un pleno puede aprobar su presupuesto y que técnicos de un Ministerio pueden parar un presupuesto. Es que creo que es hasta inconstitucional.

-En noviembre fue elegida secretaria local del PSOE, lo que le ha permitido que no tenga oposición para ser proclamada candidata. ¿Tiene ya pensada su próxima lista? ¿Le gustaría que repitiera su actual equipo de gobierno al completo?

-Hay dos cosas. Mi gobierno se merece estar por el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo. Por mucho ruido que se haya comentado, entre nosotros directamente, hemos sido una piña para trabajar. Lo que se dijera fuera no lo sé pero hemos demostrado que se puede ganar esta ciudad con este número de personas a base de tener mucha responsabilidad y mucha carga de trabajo. Quien quiera repetir debe tener la oportunidad de hacerlo. Ahora bien, esto también hay que combinarlo con una nueva dirección del partido que no está representada en los órganos provinciales, regionales o federales ni a nivel institucional. Esta nueva dirección no tiene delegados provinciales, no tiene diputados, no tiene parlamentarios... lógicamente el partido tiene que ser representantivo de lo que hay y tendremos que buscar esas incorporaciones para buscar esa lista. Pero nuestra ventaja es que todo esto lo vamos a poder solventar porque vamos a tener más concejales. Pero eso no lo decidiré yo sola como secretaria general, sino la militancia que tendrá que reconocer ese valor.

-Pero ese ruido al que alude en torno a la cohesión de su gobierno surgía desde dentro de su propio partido...

-Yo le hablo de mi gobierno. Entre nosotros nunca ha habido problemas para trabajar, para hablar y decidir. Lo que cada uno haya dicho fuera yo no lo puedo controlar. Yo hablo de la parte del gobierno. Lo digo claro, ha habido gente de mi gobierno que no me apoyó para ser secretaria del partido pero jamás le dije que me apoyaran ni he tomado ningún tipo de represalia. Al gobierno no se ha llevado en ningún momento la situación del partido con unas elecciones. Yo di total libertad y he tenido la misma sintonía con ellos. A veces me dicen que, con los que tengo más confianza, soy más dura. Además hay una ventaja al ser pocos y que es que estamos prácticamente todo el día juntos, hay buen ambiente y buena conexión. Me sorprende cuando hay gente que decía que los delegados no veían a la alcaldesa. Ahora es todo lo contrario.

-Ha dicho que le dará la oportunidad de seguir a todo su gobierno. ¿Se lo ofrecerá también a Isabel Armario?

-Vuelvo a decir, lo primero es que tiene que estar la voluntad de quien quiera seguir o no. Y, segundo, tenemos que tener en cuenta una nueva dirección del partido que tendrá mucho que decir en las incorporaciones.

-¿Ve factible superar al PP en votos en las próximas elecciones municipales?

-Sí, estamos trabajando para ello.

-¿Qué le parece el candidato del PP [Antonio Saldaña]?

-Yo tengo el máximo respeto hacia los procesos internos de los partido y no me meto en ese tipo de cosas. Cada partido toma sus decisiones y luego los ciudadanos deben elegir.

-Durante estos tres años ha tenido un continuo tira y afloja con sus socios de investidura, Ganemos e IU...

-Bueno, yo me he sentido cómoda con Ganemos e IU. Hubo una época en la que malintencionadamente alguien les metió algo en la cabeza y eso sí tengo que reconocer que procedía de lo interno. Pero estamos para resolver los problemas de la gente y ellos saben que respetamos sus propuestas. Hay muchas medidas que hemos acordado juntos y estoy satisfecha porque Jerez necesitaba eso, diálogo entre las fuerzas políticas. Lógicamente hay diferencias pero, cuando el objetivo es la ciudad, es lo que necesitaba la ciudad y lo que quieren los ciudadanos. Hay otros partidos que buscan cualquier cosa para atacar; si quieren seguir en esa línea, que sigan pero creo que hay que poner en valor la fuerza del acuerdo y del consenso porque eso está posibilitando muchas iniciativas.

-Hay formaciones de izquierda que ya están trabajando en alcanzar una candidatura de confluencia pero Podemos, por ejemplo, ya ha marcado una línea roja de que no entrará a gobernar con el PSOE sino que solo estará dispuesto a apoyos puntuales. ¿Qué le parece?

-No es nada nuevo. Pero Pablo Iglesias ha querido entrar en el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy por hoy, la época de las mayorías se ha acabado y tiene que haber partidos dispuestos a alcanzar acuerdos para obtener objetivos comunes, siempre respetando los espacios de cada uno. Y eso lo estamos viendo en este país, el PSOE es el que está demostrando que es más capaz para hacer esas confluencias tranquilas y llegar a acuerdos y a pactos. Lo importante es que no hemos sido como Ciudadanos en Cataluña; tuvimos una oportunidad para gobernar en esta ciudad y la hemos aprovechado porque Jerez necesitaba ese cambio progresista. Durante estos años hemos llegado a acuerdos puntuales con todo aquel que ha querido sentarse. En esa línea es en la que hay que gobernar, ya sea con miembros de otros partidos en el gobierno o con apoyos puntuales, a lo que ya nos hemos acostumbrado.