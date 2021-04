Phi Festival (Online) en la Escuela de Arte de Jerez

Este curso tocaba celebrar Phi Festival en la Escuela de Arte, uno de los eventos que venimos organizando junto con nuestras Jornadas de Diseño Trayectorias, que se hicieron el pasado curso. Estas últimas se realizaron en la semana en la que fuimos confinados. Comenzamos dando la mano a los ponentes un martes y acabamos dándonos el codo el jueves de esa misma semana. Las jornadas se hicieron presencialmente de chiripa, pero el curso lo finalizamos en casa como todos sabemos. Aún así, la Escuela de Arte no paró y el siguiente evento que tuvimos, nuestras Jornadas de Puertas Abiertas, las realizamos de forma totalmente virtual desde nuestras propias casas, todo un acierto que repetiremos online, pero desde la escuela esta vez.

Volviendo a este curso, Phi Festival debía también reinventarse y teniendo la experiencia de las jornadas eso hemos hecho. Phi Festival será totalmente online. Lo celebraremos el 20, 21 y 22 de abril con ponencias por las mañanas abiertas a todo el público y talleres específicos por las tardes. La temática sobre la que se centre el evento será el campo de la animación, celebrando que titula la primera promoción de este Ciclo Formativo en la escuela.

La animación es un área profesional muy en boga, al converger las técnicas tradicionales de la ilustración y el diseño con las tecnologías digitales más punteras. Esto mismo lo podremos ver la semana próxima en Phi con los excelentes trabajos de claymation (animación con muñecos de plastilina o similar) del mexicano León Fernández, reputado cineasta cuya obra Los Aeronautas ha sido muy reconocida internacionalmente. O también, en el trabajo de otro “León”, en este caso Javier León, nuestro paisano que desde San Fernando desarrolla animación 3D para series como The Crown o marcas como Coca Cola o Nike. Y todo, repito, desde aquí al lado.

Esto son sólo dos ejemplos del cartel que tendremos en la edición del festival, cuya gala, que era uno de los momentos cumbres del evento, será eminentemente telemática. Tendrá una versión reducida donde anunciaremos los ganadores, pero desde ya, se pueden ver los nominados a las distintas categorías: Mejor Dirección Artística, etc. E incluso hemos sustituido nuestra tradicional urna de votación al Premio del Público por una votación online a través de nuestra web. Eso sí, que no se me olvide, todo el festival tendréis que verlo a través de la web de la Escuela de Arte, todo, así que ahora sí, ya podemos decirlo: ¡Que comience el show!