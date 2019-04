La alcaldesa insta a la Junta de Andalucía a “mover ficha sobre el Plan Turístico de Jerez”

La alcaldesa, Mamen Sánchez, insta a la Junta de Andalucía “a mover ficha y a hacer su trabajo en lo que respecta al Plan Turístico de Jerez que se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades”. La regidora, sobre las declaraciones del edil del PP, Antonio Montero, que ha pedido al gobierno local que “saque del cajón el Plan Turístico”, afirma que “el PP vuelve a mentir o a dejar constancia de su ignorancia ya que el Ayuntamiento ha hecho ya todo su trabajo dentro de sus competencias, y ahora es la Junta la que tiene que responder”.

De esta manera, la alcaldesa ha recordado que en el pleno del pasado mes de febrero, en respuesta a pregunta formulada por el portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, el gobierno local informó que el Plan Turístico de Jerez “se remitió a la Junta de Andalucía para su análisis y su pronunciamiento el 26 de diciembre de 2018. De esta manera, la Junta tenía que haber hecho público el Plan de Jerez a finales de enero, para que esté en exposición pública y así se puedan recoger las propuestas que se quieran hacer al mismo por parte de todas las partes implicadas. El objetivo era y es poder firmar el convenio en junio”. Por esta razón, explica la alcaldesa que “hay un retraso considerable sobre el Plan Turístico de Jerez, siendo la Junta de Andalucía la que, con su falta de acción, está perjudicando el proceso de debate sobre el documento que, insistimos, desde finales de diciembre ya tiene”.

En el citado pleno de febrero la alcaldesa afirmó que entendía que “había que ser pacientes hasta que nuevo Gobierno de la Junta no se hiciera cargo de todos los temas”. No obstante, “está claro que si no lo son ahora los mismos socios de la Junta, PP y Ciudadanos, no lo vamos a ser a partir de ahora el Ayuntamiento de Jerez porque este Plan es muy importante para seguir generando sinergia económica en la ciudad a través del turismo”.

Asimismo, la alcaldesa se pregunta “dónde estaban los concejales del PP cuando se debatió este tema en el pleno. Si tanto les interesaba el tema deberían haber prestado más atención”.