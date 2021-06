Planazo en Asta Regia

El próximo 24 de junio, a las 20 horas, hay un planazo en Mesas de Asta. La Plataforma por Asta Regia y la editorial Tierra de Nadie han organizado un atardecer sobre las marismas con música en directo, un aperitivo y la presentación del libro ‘Asta Regia’ de José Ruiz Mata. Cita en la que intervendrá Eugenio Vega Geán, académico numerario de la Academia San Dionisio y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos (CEHJ). Será en el cortijo de la venta El Cotito.

“Desde la plataforma estamos luchando para que Asta Regia pase a ser terreno público y empiecen las excavaciones. Como la Junta de Andalucía no mueve ficha, pues lo que pretendemos es que la gente conozca de verdad Asta Regia y sepa la importancia que tiene. También nos referimos a los políticos y dirigentes que han oído hablar de ella y no saben lo que es. Por ello, he escrito este libro, que explica todas las apariciones que ha tenido en la historia, sus campañas de excavación, lo que se ha hablado de ella, etc. Una obra con muchas fotografías, que ahora damos a conocer”, cuenta Ruiz Mata.

Por ello, ‘Asta Regia’ se presentará precisamente junto al yacimiento que lleva su nombre, “en un ambiente festivo, en un atardecer sobre las marismas, con música, aperitivos... Todo el que quiera participar está invitado, incluso si alguien quiere leer un poema, podrá hacerlo”.

Un pequeña fiesta que busca reivindicar Asta Regia y presentar un libro para que haya “un conocimiento más certero y más al día del yacimiento. Porque lo que hemos intentando es que sea un libro definitivo de lo que hay hasta ahora. Hasta que empiecen las excavaciones y Asta tome otra dimensión”.

Hay que recordar que el origen de la Plataforma por Asta Regia está en “el interés común de la ciudadanía que quiere que este yacimiento salga del ostracismo y se ponga en valor. Así, varios grupos de personas y colectivos, como partidos políticos, organizaciones sindicales, asociaciones, empresas e instituciones, se unieron a principios del año 2019 en torno a una Plataforma Ciudadana”, apunta la web de la organización. Entre sus objetivos está promover la colaboración en la investigación, conservación y defensa del Yacimiento de Asta Regia y su entorno, la difusión y el disfrute de su Patrimonio Histórico y Cultural, desde la más plena independencia.