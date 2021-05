El gobierno local apunta que eligió a las tres firmas a las que pidió ofertas para el rediseño del Centro Tecnológico del Motor tras hacer una “búsqueda de empresas del sector”. Volvió a defender el procedimiento administrativo seguido afirmando que cumplió con los preceptos legales. En cambio, las explicaciones no convencieron al PP, formación que incidió en que el ejecutivo continúa sin aclarar “cómo llega, cómo contacta y cómo la elige” a la adjudicataria. Así, mostró nuevas vinculaciones de las tres empresas a las que el Ayuntamiento pidió ofertas.

El Partido Popular llevó al pleno de este jueves dos interpelaciones sobre este asunto y solicitó la comparecencia de la alcaldesa, Mamen Sánchez, quien delegó en la edil de Economía, Laura Álvarez, para que abordara este asunto. Como era de esperar el debate fue muy tenso, aunque el ejecutivo acabó dándole más presión cuando trató de arrojar dudas sobre algunas contrataciones públicas que hizo la empresa de la que fue socio el edil del PP Antonio Saldaña.

Antes de eso, Laura Álvarez insistió en que la contratación del rediseño del Centro del Motor se realizó mediante los “mismos cauces” que el resto de los contratos menores que ha realizado y realiza el Ayuntamiento y cumpliendo con los requisitos “muy por encima de la ley”. El rediseño del Centro Tecnológico del Motor se adjudicó a finales de abril a la empresa madrileña Akanz Partners, una mercantil dirigida por dos ex altos cargos del PSOE (una ex diputada de la Asamblea de Madrid y la ex jefa de la Oficina de la Junta en Madrid). La sociedad, creada hace poco más de un año, tiene de presidenta a Candela Mora, que hasta 2018 fue máxima responsable del organismo autonómico en Madrid, y a Paz Martín Lozano como administradora única, que fue diputada socialista en la Asamblea de Madrid entre 2003 y 2019.

Esta firma fue la adjudicataria del contrato tras haber pedido el Ayuntamiento otras dos ofertas, una la sociedad Izazi Consultores y otra al consultor belga Philippe Lambert. Sin embargo, estas tres aspirantes tienen importantes vinculaciones. Sin embargo, se da la circunstancia añadida de que dos de las tres empresas que optaron al Centro Tecnológico del Motor presentaron una oferta en un escueto folio con el mismo texto, aunque con importes distintos.

La concejala de Economía reiteró que se buscó información sobre empresas del sector y que la normativa de contratación pública no establece “criterios” para la selección de estas empresas. E incidió en que el expediente administrativo cumple con los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público (el informe de necesidad, la aprobación del gasto y la factura del contratista). Además, justificó la necesidad del rediseño de las instalaciones ya que el Ayuntamiento tratará de que puedan ejecutarse con los fondos europeos destinados a hacer frente la crisis del covid (los llamados ‘Next Generation’) ya que “la Junta incumplió su compromiso de hacer el Centro del Motor con los fondos ITI.

Tras esto, el edil del PP Jaime Espinar advirtió de que el ejecutivo continúa sin aclarar cómo se eligieron a estas tres firmas y cómo se contactó con ellas. Para ello, alertó de que ninguna de las tres ofertantes cuentan con trabajadores e hizo hincapié en las relaciones entre las tres ofertas. De hecho, mostró una adjudicación de Akanz Partners con el Ayuntamiento de Torremolinos, donde también se le pidió oferta a una sociedad vinculada a Philippe Lambert (“qué casualidad que los técnicos de dos ayuntamientos coincidan en las mismas empresas”, dijo). Por ello, calificó lo ocurrido con esta contratación como “diario de un chanchullo”.

Al finalizar la sesión, y al igual que hiciera en otras ocasiones, la alcaldesa se reservó la última palabra para afirmar que una parlamentaria del PP de Madrid es socia de la administradora única de la adjudicataria del Centro del Motor en otra sociedad. Incluso, aprovechó para atacar al portavoz de los populares cuestionando algunos contratos y acuerdos que hicieron los ayuntamientos de Jerez y El Puerto (gobernados entonces con el PP) con la empresa de la que el edil fue socio hasta principios de la pasada década.