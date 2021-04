“Pocas ciudades atesoran tantas señas de identidad como Jerez”

- ¿Por qué todo cuanto envuelve a la pandemia desde el punto de vista sociológico le trae a tan mal parir?

- Porque observo el aprovechamiento de esta circunstancia para otros fines, por cierto muy poco nobles en determinadas personas y estamentos que a río revuelto llenan redes y redes de beneficios propios.

- ¿Qué debemos aprender de este mal que asola el mundo? ¿Alguna enseñanza en positivo?

- Son muchas las lecciones para aprender las que esta circunstancia que vivimos nos deja, daría para un extenso debate. Así, de pronto, la primera que me viene es la toma de conciencia de la fragilidad del ser humano, nos creemos omnipotentes por los logros conseguidos tanto colectiva como individualmente, una omnipotencia alentada por nuestra forma de vida basada en una gran parte en el materialismo y en la búsqueda del éxito. “Yo haré esto y lo otro” “esto el día de mañana será...”. “Cuando yo tenga ...”. Pero, amigo mío, de pronto y sin previo aviso algo microscópico, insignificante, desmonta como decimos por aquí de un guantazo nuestros castillos en el aire. Por tanto yo sí comparto la dualidad filosófica y teológica. Todo tiene su parte negativa y positiva, sin duda serán muchas las enseñanzas que podamos extraer de este momento que vivimos, yo quiero pensar que esto haya servido para que el hombre recupere aquellos valores que estábamos perdiendo y cuyas ausencias nos deshumanizaban cada día más. Respecto al terreno espiritual, como creyente, espero que esto también nos sirva para que seamos capaces de tomar conciencia de nuestra fe y de sentirnos queridos por Dios.

- Por el contrario, ¿qué opinión le merece la falta de escrúpulo y de respeto a la normativa sanitaria que observamos en demasiadas personas?

- Yo en esto discrepo, creo que el termino demasiadas personas no se ajusta a la realidad, ni sería yo capaz de cuantificar que cantidad de personas son demasiadas con respecto a la totalidad. En cualquier caso me parece igual de mal que a los ciudadanos se les esté mareando con dictámenes contradictorios día sí día no, y creo que esto influye en ciertos comportamientos de algunas persona porque no ven seriedad en las directrices a seguir.

- Preside usted la Asociación Cultural El Cuadro. ¿Cómo nace y en base a qué fines esta entidad?

- Pues mire, la Asociación nace como casi todo en Jerez, entorno a una mesa con ricas viandas y cómo no, con vino de Jerez. En esa reunión se fragua la idea de fundar una Asociación en la que un grupo de amigos pudiesen disfrutar de compartir buenos momentos junto a sus familiares. Sentada esa base y gracias al tesón de Sebastián Romero Rodríguez, se le fue dando forma, se acordaron los nombramientos de cargos de los Socios Fundadores, se redactaron los Estatutos y se inscribieron en el Registro para darle Forma Jurídica. Ese mismo añoestuvimos presente en la Feria con nuestra primera caseta y fuimos creciendo hasta llegar a donde estamos.

- ¿Qué requisitos deben contemplarse para la pertenencia a esta entidad?

- En principio tener claro cuál es el fin de la Asociación. Ser presentado por un socio, quien pondrá en conocimiento del resto que tal persona quiere pertenecer a la asociación. Una vez pase un tiempo prudencial y si ningún socio ha puesto objeción a la entrada de esta persona y su familia, puede realizar el ingreso correspondiente a la cuota fija de entrada y pasa a pertenecer con pleno derecho en calidad de Socio.

- ¿Cuáles son los actos más señalados que celebra El Cuadro a lo largo del año?

- Nuestro principal acto se desarrolla en torno a la Feria del Caballo con nuestra caseta, además de esto colaboramos junto a MAV-Comunicación y al Ayuntamiento de la ciudad en la ejecución del Pregón de nuestra Feria del Caballo.También editamos un cartel anunciador de nuestra Semana Mayor y diversos actos lúdicos como excursiones, charlas, maridajes, zambombas y un largo etcétera.

- ¿Quiénes le acompañan en la Junta Directiva?

- Vicepresidente: Alfonso Berdugo, secretario: Antonio Campos, tesorero: Miguel Ángel del Valle, Delegados de Fiestas: Juan Manuel López y Jerónimo Benítez, José Campos Delegado de Montaje, Juan Polanco y Antonio Calvo Delegados de Caseta.

- ¿Usted piensa que los jerezanos poseen una cultura suficiente y necesaria sobre todas y cada una de sus señas de identidad?

- Pienso que no lo suficiente y es una pena porque pocas ciudades atesoran tal cantidad de señas de identidad, además en los últimos tiempos se ve un deterioro en nuestras tradiciones por parte le los mas jóvenes.

- Es usted también un conocido cofrade de la ciudad, ¿cuál es a su juicio la fiesta mayor de la ciudad: la Semana Santa, la Feria, la Navidad...?

- Sin duda la Semana Santa. No por ser cofrade lo digo sino porque entiendo que somos el colectivo más numeroso en la ciudad y el que mueve más recursos, y fíjese es el único colectivo que está presente en las distintas fiestas: Zambombas y Feria, por ejemplo.

- Como tesorero del Consejo de la Unión de Hermandades, ¿cuéntanos cómo la crisis del coronavirus ha afectado económicamente a esta órgano con sede en Curtidores?

- Pues del mismo modo que a las Hermandades y que al resto de la sociedad el impacto ha sido brutal, un parón en seco del que tardaremos tiempo recuperarnos.

- ¿La sociedad necesita ahora más que nunca la fuerza de la esperanza?

- Creo que sí. Hay muchas personas pasándolo mal desde muchos puntos de vista. La esperanza, por tanto, en la mejoría de esta situación es de vital importancia en estos tiempos.

- ¿Qué desea añadir?

- Pues al hilo de la pregunta anterior pienso que en estos tiempos es imprescindible tener fe. El hombre hoy más que nunca necesita del amparo de sus creencias ante la sensación de soledad e independencia que por desgracia esta situación propicia.