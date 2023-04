Podemos dice que Jerez es la vigésimotercera ciudad en Cádiz "que menos invierte en educación por alumno"

Podemos Jerez, tras reunirse con Flampa y Ustea, reconoce que existen importantes "necesidades en educación en la ciudad" y coinciden en que la inversión municipal "es insuficiente".

"Como hemos ido denunciando, dentro de las múltiples carencias que tienen los colegios públicos, se hace necesaria una fuerte inversión en mantenimiento que corrija las carencias que tienen los centros y que evite su deterioro, 'una pequeña inversión en adecentar, por ejemplo los cerramientos, evitaría que en un futuro nos encontremos, como ya pasa, con muros que se caen literalmente y que incluso pueden ceder y provocar accidentes", aseguran en un comunicado.

“Reiteramos que para nosotros la educación es uno de los pilares de nuestra formación en nuestra propuesta política para Jerez, hace falta más inversión y así lo venimos reclamando desde hace tiempo, siendo este uno de los motivos de que los presupuestos municipales no hayan contado con nuestro apoyo” dice Manuel Guerrero, candidato a la alcaldía en las próximas municipales.

Desde Podemos se asegura que "la provincia de Cádiz es una de las que menos dinero destina a educación, encontrándose Jerez en el puesto vigésimo tercero de los municipios de la provincia por inversión por alumno, un puesto nada honroso, y que demuestra como para nuestro gobierno municipal la educación no es una prioridad", por tanto, "el futuro de nuestra sociedad está en manos de nuestros niños y niñas, apostar e invertir en ellos, es apostar e invertir en el futuro”.

Del mismo modo, reconocen "el abandono al que la Junta de Andalucía ha condenado a la educación pública no puede ser una excusa para que un gobierno municipal no apueste activamente por fortalecer la educación pública desde sus competencias, vivimos en un continuo 'pasarse la pelota' entre el gobierno autonómico y el gobierno municipal para cada inversión que haya que acometer en los centros escolares, y esto no es de recibo. La educación de nuestros niños y niñas no es un arma política arrojadiza entre partidos, es un elemento vital para nuestra sociedad y para nuestro futuro. Las políticas municipales han de abordar la situación de los colegios públicos, y caminar hacía la gratuidad de las escuelas infantiles con escuelas infantiles municipales, como ya hay en otros municipios y nosotros proponemos en nuestro programa, y esto sólo es posible con más inversión".