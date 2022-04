Un matrimonio de la barriada del Agrimensor, concretamente de la calle Fernán Caballero, ha denunciado los daños ocasionados a una caravana de su propiedad por un incendio, que ha afectado a toda la parte trasera del vehículo.

Los hechos sucedieron en la madrugada de este pasado lunes, cuando unos gritos desde la calle alertaron de que la caravana se encontraba en llamas. Los propietarios avisaron a otros vecinos para que apartaran sus vehículos estacionados cerca de la misma, a la vez que entre todos trataban de sofocar el incendio con cubos de agua, hasta que se personaron bomberos y policía 10 minutos después.

Los vecinos aseguran que "no es la primera vez que sufrimos este tipo de vandalismo. Ya ha habido más incendios provocados en la zona, además de otros sucesos como robos. Tenemos miedo y ya no sabemos qué hacer. Nos sentimos desprotegidos. Esto podría haber sido una tragedia si no llegamos a actuar rápido, tan cerca de las viviendas".

Los afectados apuntan que ante la desesperación, "porque a veces ya la policía ni acude, ni investiga, vamos a recurrir al Defensor del Pueblo".

Hay que recordar que ya el pasado verano los vecinos denunciaron droga, basuras y peleas en el entorno de viviendas abandonadas en la zona. "Por favor, pedimos que se actúe. Tenemos derecho y queremos vivir en paz. Mis hijos viven asustados".