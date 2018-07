Porvera vence pero divide a las hermandades

“Divide y vencerás”. Esa ha sido la frase más referida por todos los cofrades de la ciudad en las últimas horas. Porvera salió ayer vencedora en el pleno extraordinario convocado para aprobar una de las tres propuestas. Entre las tres opciones, se encontraba la que precisamente la que las cofradías estaban deseando eliminar. Un absurdo envuelto en papel de regalo con el fin de dividir los votos en contra de Porvera. La jugada era perfecta. El problema ahora estriba en que, una vez contados los votos, si se agrupan las dos opciones que no votaron la Porvera, suman 25. Con lo cual la Semana Santa jerezana se encuentra con una carrera que podría durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Ya lo dice el refranero castellano: “Lo que mal comienza…”

Ante el complicado panorama con el que terminaba el pleno del pasado jueves, las cofradías afectadas ya comienzan a mostrar su malestar. Fundamentan su protesta en el sistema de votación. A buenas horas, mangas verdes. Ya en algunos grupos de hermanos mayores se ha elevado la posibilidad de invalidar el pleno. Se desprende de este malestar que un sistema mucho más legítimo hubiera sido pasar por una segunda vuelta con las dos opciones más votadas. De haberse llevado a cabo de esta manera, se hubiera vuelto a votar pero ya con los dos proyectos nuevos, es decir, Porvera contra monumento a las cofradías. Y el resultado, muy posiblemente, hubiera sido distinto. Tarde para llegar temprano.

Así que muchas hermandades tendrán ahora que hacer ejercicios de malabarismo para convencer a sus hermanos que sólo se andan 250 metros más como se aseguraba por parte de los que respaldan la opción Porvera. Sin embargo, las corporaciones de la zona sur, por citar algún ejemplo, tendrán que adelantar horarios o pedir venias. Se podría dar el caso de que si una de las hermandades que votó la opción monumento ahora se le pide un esfuerzo para una permuta podría responder con una negativa. Y si las dos partes no se ponen de acuerdo no podría haber cesión de paso. El espectáculo podría estar servido. Pero el núcleo del aparente desaguisado que parece haber entrado el mundo cofrade está en el mensaje que se les ofreció a los hermanos mayores. Porvera, supuestamente, era una opción barata en el que había que llevar a cabo pocas reformas mientras que la calle Larga iba con una hilera de palcos a ambos lados y una ‘u’ en la plaza del Arenal de la cual las hermandades tendrían que repartir gastos con el Ayuntamiento. No se expusieron números ni presupuestos. Ni tampoco se ha llevado a cabo un convenio con el Ayuntamiento para cerrar como se lleva a cabo los trabajos de transformación. Se votó a ciegas sin tener los datos suficientes. Así las cosas, por temor a una cuantía menor a repartir por hermandad, cundió el pánico y el pleno adoptó la fórmula Porvera por una mayoría que no parece convencer a muchos. Y un argumento más por si alguien todavía andaba dudoso: 140 palcos más que supone un mayor ingreso. Pan para hoy y más reubicaciones para mañana en el supuesto caso de que haya que buscar otro lugar para colocar un palquillo de toma de hora en años venideros.

Por otro lado, habría que añadir que no se han medido pasos como el de la Amargura por Tornería o la Borriquita por Gaitán. No se quiere ni pensar que un canasto se resista a pasar por alguna de las calles inéditas. El Mayor Dolor todavía busca un itinerario que no vaya más allá de los doscientos cincuenta metros que presumiblemente tenía que hacer de más. La Viga es una incógnita que no se sabe muy bien por donde accederá hasta Porvera. Amor y Sacrificio se verá en una estampa única como es casi rozar la calle Guadalete. Habría que preguntarse si las hermandades de la zona norte irían a Madre de Dios para entrar por un palquillo que estuviese colocado al comienzo de la calle Porvenir. Si sabemos que Amor y Sacrificio llegará a la otra punta quizá para hacer honor a su nombre. Por otro lado, el Soberano deja de pasar de vuelta por Cristina y de encontrarse con su hermandad madrina. La Cena tendrá que ir a paso de agua para no encontrarse la cruz de guía de la Sed por Rafael Rivero, la Clemencia no teme perder su vuelta por Tornería pero hay que tener en cuenta que ahora pasa una más por delante, a la Lanzada se le ha comunicado que tiene tiempo de sobra para cruzar por el monumento para ir hasta Gaitán cuando su orden de paso es ir los terceros. Con una de las cofradías que más ha crecido en número de nazarenos como es la Veracruz y que tendrá mucho cortejo y pocos metros para situarse. La madrugada parece ser la jornada más tranquila, aunque cofradías del clasicismo como las Cinco Llagas y Santo Crucifijo siguen abultando minutos en sus respectivas carreras. Ya nadie podrá decir que son cofradías que pasan de puntillas.

En definitiva muchos cabos sueltos. No se trata de ser catastrofistas, sino de observar el panorama y ver la situación en cada jornada de la Semana Santa. Y todo parece haberlo propiciado un supuesto ahorro de dinero en la reforma de los palcos que hay que reubicar. Y unos 140 palcos de más para un reparto mayor. Lo votado, votado está. Las normas dicen que con mayoría simple se da por determinado un asunto. Así que todo apunta a que será complicado que las veinticinco hermandades que no apoyaron Porvera se unan para hacer un frente y reunir las firmas necesarias para formar un pleno extraordinario para reconsiderar la postura. Todo hubiera sido distinto si antes de comenzar la votación alguien hubiera propuesto quitar Aladro. Era la opción que nadie quería. Y sin embargo, se coló no para ganar, sino para facilitar el triunfo de Porvera. Una jugada magistral, sin duda. Ha conseguido arrimar la ascua a su sardina sin pensar que esta fórmula dividía, una vez más, a las hermandades.