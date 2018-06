Predicando en el desierto

Según parece, si durante el año el comportamiento incívico es una común, la llegada del verano acrecienta esta circunstancia de ahí, tal y como reconoce Andrés "que la mayoría de denuncias están hechas en esta fecha, aunque eso no quiere decir que el resto del año esto sea el paraíso, el que vive aquí es el que sabe el calvario que estamos pasando". Lo realmente preocupante "es que en cualquier parte de la ciudad, cuando alguien está causando jaleo a la una de la madrugada, se llama a la Policía, ésta va y se arregla el asunto, pero aquí no, es que llamas a la Policía y la Policía no viene", afirma.

¿Quién cuida a los vecinos?

A veces me pregunto en qué piensan los políticos. No es normal que desde 2011, los vecinos de Santiago, concretamente de la zona aledaña a la calle Nueva, estén atemorizados por unos individuos que han llegado avasallando y que, ante el pasotismo municipal, han convertido este emblemático barrio en un barrio marginal. ¿Tanto cuesta hacer cumplir la ley? Casas ocupadas, venta de drogas, comportamientos incívicos... Oyendo a los vecinos, entiendo su sensación de impotencia, sobre todo viendo que sus políticos, a los que han votado para que gobiernen por ellos, miren para otro lado. No me extraña que el político en España esté tan mal visto.