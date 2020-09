"Llevo jugando la misma combinación treinta años"

La tienda de Isabel Cabral, en la calle Canarias de la barriada Federico Mayo, vende de todo pero, además, loterías y apuestas del Estado. Este pasado jueves dio el primer premio de la Lotería Primitiva, nada menos que 404.985,91 euros con un premios de primera categoría. Lo realmente curioso es que la ganadora ha sido la propietaria de este despacho mixto, una tienda en la que se vende “desde cubos a escobas, pasando por elásticos y hombreras”, dice la dueña realmente exultante.

Y no es para menos pues resulta que lleva “treinta años jugando a los mismos números”. Según ha dicho a Diario de Jerez, “juego siempre los mismos números en 3 apuestas de la Primitiva de los jueves y el sábado y a la Bonoloto igual”. Más de tres décadas dieron fruto el pasado jueves si bien la ganadora tardó en enterarse. “Miro siempre todas las noches los sorteos para ver si hemos repartido suerte. Es anoche no lo hice y fue mi hijo el que me avisó a las once y media de la noche para decirme que habíamos dado un premio. Le dije que se esperara, que iba a mirar el portal de Loterías y entonces, al ver los números, supe que eran los míos”.

Fue en ese momento cuando comenzó una madrugada del viernes muy larga. “Comprobamos el importe, nos llevamos la alegría de nuestras vidas. Loca de alegría y dándole las gracias a Dios. Hasta las cuatro de la mañana estuvimos celebrándolo”.

Según dice Isabel Cabral, “esta vez vamos a ser noticia en Federico Mayo por una buena noticia, que ya tocaba, Y aquí estamos (este viernes al borde de las dos de la tarde) celebrándolo”. Durante toda la mañana la tendera Isabel sirvió cervezas a los amigos y clientes, muchos de los cuales se acercaron a felicitarla en cuanto se enteraron. “Las muestras de cariños valen más que nada”, señaló a este periódico.

Un dato a tener en cuenta es que la afortunada lleva detrás de un mostrador desde los 15 años. “Llevó vendiendo loterías desde que cumplí los 18 y ahora tengo ya 64. Creo que soy delas autónomas más mayores de todo Federico Mayo”, dijo sonriendo mientras a su alrededor no cesaba la alegría.

Sobre los planes de futuro, Isabel Cabral apunta que “ya que la casa está pagada gracias a Dios voy a aprovechar el dinero para jubilarme que, como le digo, ya llevo casi 40 años detrás de un mostrador”.

De otro lado cabe destacar que de primera categoría -seis aciertos- se registraron cuatro boletos acertantes, entre ellos de de Federico Mayo. Fueron otros dos en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife). El mayor premio se lo llevó un boleto acertante de categoría especial -seis aciertos más el complementario- en San Sebastián, que con el premio acumulado de primera categoría cobrará 11,2 millones de euros.

La combinación ganadora fue la formada por los números 36, 43, 37, 23, 30 y 29, con el 33 como complementario y el 7 como reintegro, mientras que la recaudación ascendió a 12.200.558 euros.