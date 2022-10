Proa a la mar. Un curso nuevo.

Mantener la proa a la mar es una de las expresiones marineras más conocidas. La proa es esa parte de la embarcación que, a medida que el barco avanza, va cortando las aguas y facilitando el desplazamiento.Al iniciar un curso académico, al igual que al iniciar una travesía, intentamos siempre trazar una carta de navegación con la intención de definir nuestros objetivos y de anticipar todas las posibles dificultades que podemos encontrar durante el trayecto.

Este año, además, los alumnos y alumnas navegaran por un nuevo mar, un mar que no ha sido surcado nunca anteriormente, así como lo hicieran Magallenes y Elcano hace poco más de 500 años. Se trata de que todos los cursos impares van navegar a través de una nueva ley Educativa, la Lomloe, en la que a los alumnos y alumnas ya no se les evaluara siguiendo criterios curriculares, sino que se les evaluara mediante el aprendizaje significativo, también conocido como aprendizaje por competencias. Fundamentalmente, los cambios van dirigidos a que las evaluaciones no se basen tanto en la memoria y en la ejecución del examen sino en las actividades que los alumnos y alumnas pueden desarrollar aplicando los conocimientos adquiridos.

En realidad, el objetivo fundamental de la educación es conseguir un equilibrio entre esos datos teóricos que tenemos que aprender y esa parte práctica que es de obligado cumplimiento para que los alumnos se conviertan en esos adultos que pretendemos que sean en el futuro. Adultos que sepan gestionar los conflictos del día a día, que sepan relacionarse con los demás y que desarrollen las fortalezas necesarias para desarrollar una vida saludable y productiva.

Por ello, este año, aún más que otros, parece conveniente anticipar los problemas que el curso puede plantear a los estudiantes. Algunas de estas dificultades están relacionadas con los compañeros, otras con los profesores, otras con las asignaturas y algunas con la planificación del estudio y la gestión del tiempo. Además, una minoría de los alumnos y alumnas con algún tipo de diversidad funcional tendrá que enfrentar ciertas dificultades de accesibilidad que es importante anticipar desde el inicio del curso.

Entonces, como decíamos más arriba, una buena forma de empezar el nuevo curso es plantear el objetivo del año, qué notas conseguir y qué otras actividades practicar durante los siguientes meses. Esto permitirá que las amistades más fuertes se establezcan con aquellos compañeros que tienen objetivos similares. Así, contar con amigos que naveguen en la misma dirección hará mas fácil llegar con éxito al destino seleccionado.

En relación a los profesores, es fundamental, llegar a entender que son buenos aliados, que pueden ayudar en el momento en el que surja cualquier contratiempo. Por eso, es muy importante hablar con ellos de las dificultades que puedan aparecer con la asignatura o, incluso, sobre cualquier conflicto que ocurra dentro del aula.

Gestionar bien el tiempo es otra de las habilidades importantes a tener en cuenta, ya que cumplir cada día con los objetivos es una fuente de satisfacción y confianza para seguir adelante. Conocer estrategias para la organización del tiempo, así como estrategias para optimizar el rendimiento en el estudio es, sin duda, una buena inversión al iniciar el curso.

Por último, insistir en que pedir ayuda es una estrategia a la que no hay que temer. Muchos grandes personajes de la historia han conseguido sus objetivos gracias a que han sabido pedir ayuda a tiempo. Así que espero que estas sugerencias sirvan para ir a por el nuevo curso, con mucho ánimo y con la plena confianza de llegar con éxito al puerto deseado.