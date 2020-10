Protesta de los celadores para ser “personal de riesgo”

El colectivo de celadores y celadoras del hospital de Jerez ha salido hoy a la calle para protestar por las condiciones en las que están trabajando en urgencias. Una representación de los más de ciento ochenta celadores que actualmente se encuentran trabajando en Jerez, han solicitado “más medidas de protección”, además de ser considerados “personal de riesgo”.

José Manuel Sánchez, uno de sus representantes, asegura que “el celador, por convenio, está reconocido como una persona de bajo riesgo, y no es así porque somos los primeros que atendemos al enfermo cuando llega al hospital y los últimos en dejarlo”.

Con la llegada de la pandemia y ante la situación que se está viviendo a diario en el hospital de Jerez, Sánchez entiende que “ahora mismo estamos desprotegidos, porque los compañeros de urgencia no están preparados para atender a posibles positivos”.

“Igual que en las plantas de Covid no falta material, en urgencias no podemos pedir ni un Epi(Equipo de protección Individual), y si nos la dan, nos obligan a tenerla puesta durante cuatro horas para no desaprovecharla”, admite.

A día de hoy, “nosotros, que somos los primeros que recibimos al paciente, tenemos que estar protegidos porque un pequeño despiste o contacto con un posible caso Covid, puede ser muy peligroso”, prosigue.

Los celadores defienden además que actualmente “el personal que se dispone en urgencias es insuficiente”, “no es comprensible que haya sólo cinco celadores para ocho quirófanos. Lo normal es que hubiera por lo menos ocho, uno para cada uno”.

En esta sentido, denuncian también “que en la puerta, en urgencias, tan sólo haya un celador actualmente con la que está cayendo. Si viene algún paciente con problemas, una persona no puede, y en ocasiones tenemos que pedir ayuda a la familia o incluso al seguridad”.

Desde este colectivo se ha solicitado además una revisión del estatuto de los trabajadores, pues en lo que atañe a la figura del celador “corresponden al año 1971. Eso es algo que hay que modificarse, porque al margen de que en ningún momento se menciona a la mujer, que en aquella época jugaba un papel secundario, es necesaria una revisión en lo que a preparación y estudios se refiere”.

Para José Manuel Sánchez, “antes uno podía ser celador simplemente con un certificado de escolaridad, pero ahora es necesaria una mayor preparación, por eso lo exigimos también. Para trabajar como celador son necesarios más conocimientos, porque si una persona te llega con un aplastamiento de vértebras necesita una asistencia concreta y para eso hay que estar preparados, de ahí que pidamos una equiparación salarial”.

Por último, los celadores han pedido al hospital que “se invierta en cosas necesarias, hay muchas carencias”. Por esta razón, han pedido “que este año no haya productividad entre los trabajadores, no entendemos que habiendo las deficiencias que hay, se pueda repartir ese dinero”.