Los trabajadores de la limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad han iniciado este jueves las movilizaciones para protestar contra la empresa concesionaria de este servicio público, la UTE conformada por FCC, Cointer y Equal, a la que acusa de haber despedido a una trabajadora tras haber estado de baja y por los incumplimientos del convenio colectivo, que se firmó hace poco más de dos meses. La plantilla protagonizó a mediodía una concentración frente a las puertas de las instalaciones, en el polígono de El Portal llegando, incluso, a cortar durante unos minutos la avenida Alcalde Cantos Ropero, la principal vía de este enclave industrial.

Esta es la primera de las concentraciones previstas. La siguiente está fijada para el próximo martes frente al Ayuntamiento. En ese momento, el comité espera haber recibido una respuesta del gobierno municipal a sus exigencias. En el caso de que no haya respuesta o no sea satisfactoria, la representación sindical no descarta ir a la huelga.

Entre las denuncias realizadas por el colectivo de trabajadores se encuentra el despido de una trabajadora que, tras una baja laboral, fue dada de alta e, inmediatamente después, se le rescindió el contrato con la compañía “tras 35 años de servicio”. Además, alertan de que la empresa concesionaria no está cumpliendo con algunos aspectos del convenio colectivo tales como la falta de cobertura de dos vacantes que se han producido en los últimos meses.

Asimismo, la representación social denuncia que se haya cubierto un puesto de inspector sin cumplir el procedimiento establecido en el acuerdo laboral. Y, finalmente, alerta de que la compañía ha creado una nueva categoría laboral, que no está incluida en el convenio, para los nuevos trabajadores con discapacidad que se han incorporado al servicio y que, según la representación de los trabajadores, están desempeñando funciones de peón especialista, aunque no percibiendo el salario establecido para esta labor.

El comité de empresa está a la espera de una respuesta del gobierno municipal, con quien mantuvo un encuentro a principios de esta semana en el que también participó la empresa concesionaria. Los representantes municipales, según explicó entonces el comité de empresa, se comprometieron a dar una respuesta a principios de la próxima semana. Precisamente, en la pancarta que portaban los trabajadores se podía leer: “Ayuntamiento, basta ya; no se puede mirar para otro lado”.